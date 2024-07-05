Семья из Татарстана отметила 70 лет супружеской жизни

В Нижнекамском районе Татарстана у семьи Галиахметовых большой семейный праздник – пара отмечает 70 лет супружеской жизни. Поздравили юбиляров с этим событием специалисты управления ЗАГС, приехав к супругам в гости в поселок Сухарево, пишет «НТР 24».

Гаптелахат и Марзия Галиахметовы — ветераны труда. В общей сложности они протрудились в сельхозе свыше 80 лет. Однако супруги больше радуются другому: у них 5 детей, 11 внуков и 14 правнуков.

Интересно, что ветви семейного древа Галиахметовых раскинуты на 4 поколения.

Имена супругов Галиахметовых уже занесли в Книгу почета ЗАГСа Нижнекамска.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.

Также «Татар-Информ» рассказывал о финалистах конкурса «Это у нас семейное», которые хотят выиграть 5 млн рублей на жилье.

фото: НТР 24