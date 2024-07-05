Финалисты конкурса «Это у нас семейное»: Хотим выиграть 5 млн рублей на жилье

Семья Галяутдиновых из Казани приехала на финал конкурса «Это у нас семейное», который проходит в Москве с 5 по 8 июля. Об этом «Татар-информу» рассказала Алина Галяутдинова.

«Верим в нашу победу. Безусловно, нацелены выиграть сертификат на улучшение жилищных условий. Уверены — заберем с собой с финала на память новые впечатления, да и еще лучше узнаем друг друга», — заметила собеседница агентства.

Фото предоставлено Алиной Галяутдиновой

В команде Галяутдиновых — мама Алина, дочери Рамина и Наира, а также бабушка Муслима Назировна и дедушка Раиф Ихсанович (их браку уже более 40 лет).

Алина Галяутдинова отметила, что главная ценность, отличающая ее семью, — это готовность любить и поддерживать просто потому, что все они есть друг у друга.

«Детям нравится возможность больше времени проводить с родителями и бабушкой-дедушкой, новые путешествия, активности. Классно, что можно встретиться на конкурсе с певицей Миланой Star», — добавила финалистка.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 регионов России. Одна семья представляет Казахстан. Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Их можно будет адресно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Кроме того, все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.