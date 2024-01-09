Выплата на третьего ребенка и соцгарантии: Правительство утвердило план на Год семьи

Правительство утвердило план на Год семьи в России. Об основных задачах и мероприятиях рассказал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Как подчеркнул глава Правительства, план составлен по поручению Президента России Владимира Путина. Он будет включать разработку стратегического документа, посвященного демографической и семейной политике до 2030 года, закрепление единого правового статуса и основных социальных гарантий для многодетных семей.

Также по поручению главы государства будет продлено действие денежной выплаты при рождении ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки.

«Поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении всегда были и остаются приоритетами для Правительства», — заявил Премьер.

Особое внимание будет уделено охране здоровья граждан, особенно тех, кто планирует стать родителями.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала подробнее о мероприятиях, проведение которых запланировано в рамках Года семьи. Так, откроет его Всероссийский семейный форум «Родные — любимые», который пройдет на выставке-форуме «Россия» с 19 января. Ожидаются церемонии чествования родителей, награжденных знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава».

Состоятся масштабные конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года» и другие. Первый урок в школах 1 сентября будет посвящен тематике Года семьи.

«Наша общая и, наверное, главная задача — это возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», – подчеркнула она.