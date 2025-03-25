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СВО 25 марта 2025 09:16

Семья из Пестречинского района изготавливает сухой душ для бойцов СВО

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Семья из Пестречинского района изготавливает сухой душ для бойцов СВО

В Молодежном центре села Пестрецы состоялся мастер-класс по изготовлению сухого армейского душа для бойцов СВО, организованный семьей Егоровых из села Большие Бутырки.

Уже два месяца они вместе с детьми создают эти необходимые комплекты, превращая процесс в семейную традицию.

Во время встречи участники познакомились с техникой изготовления и внесли свой вклад в общее дело. Всего за два часа работы было подготовлено 500 полотенец и 350 комплектов, которые отправятся на передовую в помощь военнослужащим.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

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