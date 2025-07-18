Семья из Новошешминска подарила бойцам СВО уже третий мотоцикл

В семье Ильдуловых из Новошешминского района помощь бойцам СВО – не разовая акция, а прочная семейная традиция. Очередной питбайк, третий по счету, отправится в зону специальной военной операции от их имени. Его приобрел младший сын – сотрудник МЧС из Нижнекамска Дмитрий Ильдулов.

Узнав от волонтеров, что бойцам срочно требуется мотоцикл с высокой проходимостью, Дмитрий не стал раздумывать. Купил новый Enduro Cross 250 – горный, мощный, надёжный. Такой транспорт особенно нужен для связи, доставки грузов и эвакуации в сложных условиях.

«Если ребятам это нужно – мы сделаем. У нас в семье так принято», – говорит Дмитрий.

До него аналогичные мотоциклы на фронт отправили его родители – Сергей Васильевич и Людмила Ивановна, а также старший брат Николай. Для семьи это не жест ради похвалы, а осознанное участие в общем деле, продиктованное внутренним убеждением: своих нужно поддерживать.

«Мы гордимся своими сыновьями, – признается Людмила Ивановна. – Они у нас надежные, с характером, с правильным стержнем. Если нужна помощь – не отступят».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.