Семья фермеров из Новошешминского района передала бойцам СВО новый мотоцикл

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

Еще один мотоцикл от семьи Ильдуловых из Новошешминского района Татарстана отправится на помощь военнослужащим на СВО.

Когда волонтеры обратились к Николаю Ильдулову – старшему сыну Сергея и Людмилы Ильдуловых, руководителю крестьянско-фермерского хозяйства «Ильдулов Н.С.» – с просьбой о срочной покупке мотоцикла для бойцов, он не раздумывал ни минуты.

Николай сразу приобрел новый мощный горный мотоцикл «Эндуро-250» и своим ходом доставил его для отправки на фронт.

Этот надежный «конь» с отличной проходимостью станет незаменимым помощником для военнослужащих, позволяя преодолевать сложнейшее бездорожье.

«Выражаем искреннюю благодарность семье Ильдуловых за их активную позицию, решимость и заботу. Каждая такая помощь приближает нашу общую Победу», – поблагодарили благотворителя в администрации Новошешминского района РТ.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.