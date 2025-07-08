«Семья – главный дар»: Волынец поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении она назвала семью главным даром человека.

«8 июля – день, когда наши сердца особенно наполнены теплом и благодарностью за самый главный дар – нашу семью. Это праздник тех невидимых, но прочнейших нитей, что связывают нас с самыми родными людьми: любви, которая дарит крылья, верности, которая служит опорой, взаимопонимания, которое согревает душу», – сказала детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что семья – это крепость и исток каждого человека.

«Это место, где ребенок делает свои первые шаги и произносит первые слова, где учатся доброте, уважению и мудрости предков. Это тихая гавань, где всегда ждут, поддержат и простят. В крепкой, дружной семье, основанной на взаимном уважении и заботе, растут счастливые, уверенные в себе дети – будущее нашей великой России», – отметила Волынец.

Особые слова признательности она выразила многодетным семьям, которые являются хранителями традиций семейственности и преемственности поколений и чья самоотверженность, терпение и безграничная любовь являются примером для всех нас.

«В этот день мы также мысленно обнимаем семьи, которые сталкиваются с трудностями, – семьи наших защитников и героев. Помните: вы не одни, мы вместе», – подчеркнула Волынец.

Детский омбудсмен также пожелала, чтобы в каждой семье царила атмосфера добра, доверия и радости, звучал детский смех, чтобы старшее поколение чувствовало любовь и заботу, а родители находили в себе силы и мудрость для воспитания достойных людей.

«Желаю вам крепкого семейного здоровья, неугасимого тепла домашнего очага, взаимопонимания между поколениями и спокойствия в душе. Пусть ваши семьи будут оазисом счастья, любви и верности, а символ праздника – нежная ромашка – напоминает о просторе чистых чувств и бескорыстной преданности друг другу. С праздником! С Днем семьи, любви и верности!» – добавила уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Напомним, что День семьи, любви и верности был официально установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 28 июня 2022 года и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя жителей Татарстана с этим праздником, назвал семью, любовь, верность и стремление к продолжению рода незыблемыми духовными ценностями, которые одинаково дороги каждому человеку независимо от его происхождения или убеждений. Поддержка традиционных семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».