Волынец пояснила, сколько детей должно быть в семье для роста населения

Чтобы население России перестало уменьшаться, а, наоборот, увеличивалось, в семье должно рождаться минимум трое детей. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ сказала, что число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится к 2046 году с 34 млн до 27 млн.

«Если у нас в семье будет двое детей, то в России останется столько же людей, сколько и сейчас. И это в лучшем случае, учитывая, что кто-то, например, не смог иметь детей, кто-то не встретил своего человека и не создал пару. Поэтому трое детей в семье – это минимум, который переломит этот тренд», – сказала детский омбудсмен.

Напомним, что сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник был официально установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 28 июня 2022 года и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя жителей Татарстана с этим праздником, назвал семью, любовь, верность и стремление к продолжению рода незыблемыми духовными ценностями, которые одинаково дороги каждому человеку независимо от его происхождения или убеждений.