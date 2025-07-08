Волынец объяснила, как можно улучшить демографическую ситуацию в РФ

Чтобы увеличить население в России, нужно стимулировать людей создавать семьи и иметь не одного ребенка, а несколько. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится к 2046 году с 34 млн до 27 млн.

«Единственное спасение России – это многодетность. Если мы не можем никакими способами увеличить количество людей, которые входят в репродуктивный возраст, это касается ведь не только женщин, но и мужчин тоже, то, значит, нам нужно все меры принимать по пропаганде и поддержке многодетных семей, чтобы многодетная семья стала престижной, модной и даже выгодной», – сказала она.

Волынец подчеркнула, что стоит не только пропагандировать тренд на многодетность, но в целом работать с сознанием людей: создавать фильмы, передачи, книги, которые будут доносить до граждан семейные ценности и мысли о том, что семья – это самое главное, а дети – самое дорогое, что есть на свете.

«Нас катастрофически мало, но станет еще меньше, если мы этот тренд не переломим. Сейчас у нас материальное подавляет духовное, эра потребительства и философия успеха, а это все приводит к снижению рождаемости, к тому, что семей в принципе становится меньше и детей в этих семьях тоже становится меньше», – резюмировала Волынец.