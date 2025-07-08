«Семья – наша опора»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что этот праздник, основанный на истории Петра и Февронии, давно стал всенародным и объединяющим событием, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

«Семья, любовь, верность, стремление к преумножению своего рода, взаимное уважение и забота о близких – это те незыблемые духовные ценности и нравственные ориентиры, которые одинаково дороги каждому человеку независимо от его происхождения или убеждений. Они формируют основу стабильного общества, передаются из поколения в поколение и являются фундаментом нашего общего благополучия», – отметил Минниханов.

По словам Раиса, укрепление института семьи – важнейший приоритет государственной политики, особенно в современных условиях. Он отметил, что именно в семье закладываются основы патриотического воспитания, преемственности поколений и любви к Родине, что приобретает особое значение в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также Рустам Минниханов процитировал слова Президента Владимира Путина о том, что Россия – это «семья семей».

«Многонациональный Татарстан по праву гордится своими достижениями в сфере поддержки семьи и детства. Мы последовательно реализуем комплексные программы, направленные на создание благоприятных условий для семей с детьми, развитие инфраструктуры, улучшение жилищных условий, поддержку многодетных семей и молодожёнов, детско-юношеских и ветеранских организаций», – добавил Раис Татарстана.

В завершение обращения он пожелал жителям мира, добра, любви и уверенности в будущем. Минниханов выразил надежду, что в татарстанских семьях как можно чаще будет звучать счастливый детский смех, а старшее поколение продолжит радовать своей мудростью и заботой.