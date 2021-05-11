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Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  14:08

Семьи погибших при стрельбе в казанской школе №175 получат по миллиону рублей

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Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 получат выплаты. Такое решение принято на заседании республиканской Антитеррористической комиссии, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

«Правительство республики по поручению Президента готовит постановление по организации выплат», — рассказала Галимова. Семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. По 400 тыс. рублей получат люди, получившие ранения тяжелой и средней тяжести, по 200 тыс. — легкой степени.

Кроме того, по итогам заседания будут проверены все учебные заведения республики, усилены меры безопасности. Помимо прочего, дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии № 175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.

В связи с трагедией Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура. В этот день во всех казанских школах отменены занятия.

Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе выразил Президент России Владимир Путин.

единовременные выплаты ЧП в казанской школе
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