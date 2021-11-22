Семерых отравившихся метанолом в Казани студентов выписали из больницы

Из седьмой казанской больницы выписали семерых студентов, которые отравились метиловым спиртом на вечеринке в поселке Салмачи. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава республики.

«Семерых пострадавших, которые на прошлой неделе поступили с признаками отравления метанолом, сегодня мы выписываем. Их жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное», – отметила главный токсиколог Татарстана, руководитель Центра острых отравлений Алия Насибуллина.

Остальные пациенты пока остаются под наблюдением токсикологов.

«В случае с отравлением в Казани, к сожалению, погибла 1 девушка, находившаяся в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Остальных пострадавших удалось спасти благодаря своевременно оказанной профессиональной медицинской помощи», – добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Напомним, что в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 один за другим поступили одиннадцать человек, чуть позже привезли еще двоих. Выяснилось, что студенты отравились метиловым спиртом на вечеринке в честь дня рождения.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об истории отравления в коттедже в Салмачах.