«Семеро отцов служат на СВО»: в детсаду Камских Полян провели ярмарку в поддержку бойцов

Фото предоставлено Ксенией Кондратьевой

В детском саду «Огонёк» в поселке Камские Поляны Нижнекамского района прошла благотворительная ярмарка в помощь участникам спецоперации.

Мероприятие провели в лучших традициях ярмарочных гуляний. Организаторы акции подготовили торговые ряды, украшенные осенними букетами. Юные зазывалы приглашали всех за вкусными и полезными покупками.

Фото предоставлено Ксенией Кондратьевой

За символическую цену можно было купить зимние овощные заготовки, соленья, варенья, ароматные чаи, травяные сборы, выпечку, изготовленные родителями воспитанников и сотрудниками дошкольного учреждения.

По словам заведующей Миляуши Бадретдиновой, благотворительные мероприятия очень ценны сами по себе, но особенно порадовало, как добрые дела способны объединять людей.

«Это была первая наша гуманитарная акция. Большой отклик мы получили со стороны родителей. В процесс подготовки были вовлечены практически все сотрудники детского сада. Не остались в стороне и малыши. Это была очень дружная коллективная работа», — отметила она.

Фото предоставлено Ксенией Кондратьевой

Вырученные средства, почти 20 тыс. рублей, частично пойдут на закупку материалов для маскировочных сетей, остальные — на приобретение вещей, медикаментов, продуктов, которые в рамках общегородской гуманитарной акции будут отправлены в зону СВО.

Необходимо отметить, что среди родителей детей, посещающих детский сад, семеро отцов в настоящее время тоже несут службу в зоне спецоперации.

Фото предоставлено Ксенией Кондратьевой

Благотворительные акции, сбор гуманитарной помощи, ярмарки-распродажи в поддержку участников СВО и их семей проводятся в Камских Полянах часто и получают широкую поддержку среди жителей города.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Ксенией Кондратьевой

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру