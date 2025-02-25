Волынец предложила не учитывать выплаты по ипотеке при начислении детских пособий

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Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец предложила изменить порядок учета расходов на ипотеку при расчете и назначении пособий для семей с детьми.

С соответствующей инициативой детский омбудсмен Татарстана обратилась к председателю Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ирине Останиной, сообщает издание Life.ru.

Волынец констатировала, что сейчас государство не оказывает достаточной поддержки семьям с приемлемым уровнем дохода. Но обратила внимание она, в некоторых случаях этот показатель может быть номинальным, потому что значительная часть дохода семьи уходит на погашение ипотеки.

Для решения этой проблемы детский омбудсмен РТ призвала при начислении пособий не учитывать средства, которые россияне направляет на ипотеку, в качестве дохода.