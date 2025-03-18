В Татарстане семьи получат по соципотеке 3,3 тыс. квартир

В Татарстане увеличилось количество семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия по соципотеке. Причем желающих стало больше после изменения условий покупки жилья на коммерческом рынке, сообщила пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.

В 2025 году в республике планируют построить 35 многоквартирных домов общей площадью 161,7 тыс. «квадратов». Семьи из Татарстана получат порядка 3,3 тыс. квартир. Такие планы соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», а именно повышение обеспеченности жильем граждан, приводит ответ пресс-службы Госжилфонда РБК Татарстан.

В мае прошлого года в Татарстане соципотека получила сертификат о соответствии нормам шариата. Чтобы получить данный документ, изменили форму договора, учитывая рекомендации экспертов ДУМ РТ. При этом условия не изменились.

Некоторые мусульмане Татарстана, которым надо улучшить жилищные условия и которые могут воспользоваться соципотекой, не могли сделать этого из-за религиозных убеждений, так как по программе начисляли проценты. В исламе любые сделки с ссудным процентом запрещены.

После ряда обращений от граждан Госжилфонд попросило ДУМ РТ рассмотреть условия программы соципотеки на соответствие нормам шариата.