Сельчанки из Татарстана испекли чак-чак для бойцов СВО

Отзывчивых, добрых людей, помогающих бойцам в спецоперации, становится все больше. Так, в селе Кукче-Верези Арского района приготовили гуманитарную помощь. Жители решили угостить участников специальной военной операции чак-чаком.

«Наша деревня маленькая. Всего двадцать домохозяйств. У нас живут одни пожилые», — сообщила заведующая Кукче-Верезинским клубом Раузания Исламова.

«Мы не можем просить их плести маскировочные сети. Но и свой вклад хочется внести. Поэтому мы с библиотекарем Фильсиной Курбангалеевой решили приготовить чак-чак. Сейчас осень. Много консервированных овощей. И их отправили. Пусть ребята угощаются домашней едой», — добавила Раузания Исламова.

Из Верхних Верезей в зоне СВО служат двое ребят.

«Мы регулярно посещаем их семьи, стараемся помогать по мере сил. Фидаиль Габдрахманов вернулся раненым, сейчас восстановился и уже работает. Салават Шамсетдинов в зоне СВО. Во время выборов приезжал в краткосрочный отпуск. Мы встретились с ним, подарили подарки», — продолжила Раузания ханум.

Помогать участником СВО будут и дальше. «Надеемся, что к нам присоединятся и остальные жители деревни. Пусть ребята скорее вернутся живыми и здоровыми с победой», — заключила женщина.

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