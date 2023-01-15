Сельчане Пестречинского района РТ приобрели УАЗ для мобилизованных земляков

Жители села Кряш-Серда Пестречинского района Татарстана приобрели автомобиль для отправки землякам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, УАЗ был куплен по инициативе местного жителя Владимира Харитонова. Сейчас машина находится в ремонте. На все было потрачено 250 тыс. рублей. Спонсорскую помощь оказали также местные предприниматели.

Данный автомобиль будет передан мобилизованным, в воинской части сейчас находятся 23 пестречинца. На днях они отправятся в зону спецоперации.

Напомним, сбор гуманитарной помощи в Пестрецах организован в здании Дома детского творчества. Ранее «Татар-информ» сообщал, что муниципалитет направил 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО.

24 февраля прошлого года Президент Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой с учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.