Пестречинский район направил 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО

В Пестрецах состоялась отправка очередной партии гуманитарной помощи мобилизованным и военнослужащим в зону проведения военной спецоперации. Общий вес груза составил 20 тонн, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Пестречинского района.

Сбор был организован в Пестрецах в Доме детского творчества, а также в Куюках в храме святителя Николая Чудотворца. Груз объединили, и из Куюков в сопровождении священнослужителя Виталия Беляева фура с собранной помощью отправилась в пункт назначения.

В акции «Помощь рядом» по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных приняли участие школы и детсады района, Отдел образования, Пенсионный фонд, районные электрические сети, Пестречинское райгосветобъединение и многие другие.

Было собрано более 100 коробок, пять мешков с канистрами, две печки, 4 тонны перловой крупы. Дети из района написали для солдат письма.

В состав гуманитарной помощи также вошли продукты питания, средства личной гигиены, теплые вещи, одеяла, постельное белье, медикаменты, генераторы, канистры, печки-буржуйки, а также адресные посылки, которые запросили сами мобилизованные.

Следующая отправка запланирована на 23 февраля.