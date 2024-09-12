Сельчане Нурлатского района с начала СВО отправили 2 тыс. окопных свечей бойцам

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Жители села Аксумлы Нурлатского района вот уже два года изготавливают окопные свечи для бойцов СВО. Для этого сельчанам нужен растопленный парафин, листы картона, пустые консервные банки и искреннее желание помочь нашим бойцам на передовой.

Аксумлинский Дом культуры с самого начала СВО стал местом сбора сельских волонтеров. Инициатором доброго начинания является заведующая отделом сектора Дома культуры Алсу Донскова. Сюда несколько раз в неделю приходят те, кого называют настоящим тылом.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Небольшое помещение Дома культуры разделено на несколько рабочих зон. В одной из них, расположившись вокруг большого стола, Елена Хвасева и Юлия Туймешева проворными движениями сворачивают нарезанные полоски плотного картона и вставляют их в жестяные банки, которые, к слову, собирают сельчане буквально со всей округи.

«Бросили клич по близлежащим деревням, сами в магазине нет-нет да купим какие-нибудь консервы. Так и набирается», — говорят они.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«А как же не помогать? Там же наши ребятки, свои, родненькие. Только с нашей Аксумлы на спецоперацию ушли 8 человек, каждому хочется помочь, подарить частичку тепла, обогреть. Сама делаю свечу и представляю, как ее огонек согреет наших солдат. Конечно, и молитвы читаю, чтобы Всевышний оберегал их», — поделилась Елена Хвасева, она же является и самым возрастным волонтером в селе.

Пока одни ловко справляются с картоном, работа в прямом смысле этого слова кипит и у Елены Ильмухиной. У нее, пожалуй, самая ответственная и опасная миссия — она разливает раскаленный парафин по готовым баночкам.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Поначалу, конечно, страшновато было, все-таки кипящий парафин в руках, но быстро приловчилась. Главное, не торопиться, все делать аккуратно, — сказала она, демонстрируя процесс заливки свечей, — Вот сейчас залью, а за ночь картон впитает в себя часть парафина, поэтому утром доливаю его в каждую баночку. Иначе и горит хуже, и срок эксплуатации меньше будет. А солдатам свечи очень нужны и для освещения, и для обогрева укрытий. С их помощью также можно быстро разогреть или приготовить пищу, просушить одежду».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

За эти 2 года сельчане отправили на фронт порядка 2 тыс. окопных свечей. По словам местных волонтеров, с наступлением осени спрос на них становится больше.

«Наши ребята на передовой должны чувствовать, что они не одни, что дома их поддерживают и любят, в них верят, за ними есть надежный тыл, — делится Алсу Рифкатовна, — Недавно увидели, что чистопольские волонтеры при изготовлении таких свечей используют не картон, а еловые и сосновые шишки. Бойцы говорят, что такие свечи практически не коптят, а значит, удобнее в использовании. Теперь будем осваивать новую технологию. Если с поиском картона и банок для свечей у нас не возникает проблем, то в приобретении парафина нам помогают представители „Боевого братства“, закупают его большими партиями по 50-75 кг».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Аксумлинцы помогают бойцам СВО не только окопными свечами, есть среди них и активные члены движения «Вкусняшки для победы».

«Режем лапшу, подготавливаем для сушки необходимые овощи, готовим выпечку. Словом, стараемся в любом деле внести свою лепту. Только объединившись все вместе, мы сможем приблизить победу», — продолжила Алсу Донскова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Для нее волонтерство стало уже образом жизни. О том, как военнослужащим нужна их помощь, она знает, как никто другой. Ее муж боец с позывным Дон принимает участие в спецоперации по контракту. А здесь, в тылу, ее главными помощниками по хозяйству и в волонтерстве стали дочь Дарина и сын Тимур.

«Они там, на передовой, защищают нас. Только благодаря им мы можем жить обычной жизнью, ходить на работу, отдыхать. Пока они всего этого лишены, каждый из нас должен по мере сил помогать им выполнять боевые задачи», — с такими словами аксумлинцы призывают и других жителей района активнее присоединиться к добрым делам.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

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