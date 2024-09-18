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Сельчане Мамадышского района отправили урожай в зону СВО
Жители Мамадышского района продолжают поддерживать бойцов спецоперации. На этот раз они отправят на передовую урожай картофеля. Этим благим делом занимаются директор Верхнесуньского сельского районного Дома культуры Гульсина Гарипова и коллектив учреждения.
В последние годы работники культуры занимаются выращиванием овощей, в том числе картофеля. Правда, два года выращивали лишь «второй хлеб». До этого на их участке росла морковь, свекла, которые продавали на ярмарках, отправляли бойцам в зону СВО. В прошлом году на участке площадью 19 соток посадили картофель.
«Тогда собрали 80 ведер крупного картофеля. Урожай был отправлен бойцам на передовую. В этом году выход „второго хлеба“ был меньше, собрали 60 ведер крупных плодов», — говорит Гарипова.
По ее словам, семенной картофель для посадки работники принесли из дома. Для выполнения всех работ на картофельном поле коллективу Дома культуры помогли супруг Гульсины — Радик, односельчане Айрат Гараев, Ильфат Исмагилов, Равиль Гиниятов. Весь собранный урожай будет отправлен в зону СВО в составе гуманитарного груза.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Николая Михайлова.
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