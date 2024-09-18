Сельчане Мамадышского района отправили урожай в зону СВО

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Жители Мамадышского района продолжают поддерживать бойцов спецоперации. На этот раз они отправят на передовую урожай картофеля. Этим благим делом занимаются директор Верхнесуньского сельского районного Дома культуры Гульсина Гарипова и коллектив учреждения.

В последние годы работники культуры занимаются выращиванием овощей, в том числе картофеля. Правда, два года выращивали лишь «второй хлеб». До этого на их участке росла морковь, свекла, которые продавали на ярмарках, отправляли бойцам в зону СВО. В прошлом году на участке площадью 19 соток посадили картофель.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

«Тогда собрали 80 ведер крупного картофеля. Урожай был отправлен бойцам на передовую. В этом году выход „второго хлеба“ был меньше, собрали 60 ведер крупных плодов», — говорит Гарипова.

По ее словам, семенной картофель для посадки работники принесли из дома. Для выполнения всех работ на картофельном поле коллективу Дома культуры помогли супруг Гульсины — Радик, односельчане Айрат Гараев, Ильфат Исмагилов, Равиль Гиниятов. Весь собранный урожай будет отправлен в зону СВО в составе гуманитарного груза.

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