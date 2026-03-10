Секретарь Совбеза Ирана ответил угрозой на угрозы Трампа новому лидеру ИРИ
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ответил угрозой на угрозы Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа новому Высшему руководителю ИРИ аятолле Моджтабе Хаменеи.
«Будьте осторожны, а то сами окажетесь уничтоженным», – написал бывший старший советник предыдущего Верховного лидера Ирана в социальной сети X (прежде Twitter).
Лариджани также счел «пустыми» обещания Президента США увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз в случае закрытия Тегераном Ормузского пролива. «Даже те, кто был сильнее вас, не смогли уничтожить иранский народ», – заметил он.
Ранее Трамп в беседе с журналистом телеканала Fox News выразил недовольство избранием Хаменеи-младшего Верховным лидером ИРИ. До этого он заявил в интервью телеканалу ABC News, что любой будущий руководитель Ирана не сможет долго оставаться у власти без согласия Вашингтона.
По информации газеты The Wall Street Journal, Президент США допускает проведение операции по уничтожению Моджтабы Хаменеи, если тот не пойдет на уступки американцам. В качестве примера источники издания упомянули прекращение ядерной программы исламской республики.
При этом саму операцию, как и атаку, приведшую к гибели Хаменеи-старшего, должен будет провести Израиль. Ранее иранское государственное телевидение подтвердило, что новый верховный лидер получил ранение в ходе нынешней войны.
Предыдущий Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хосейни Хаменеи, погиб при ударе по его резиденции 28 февраля, в самом начале кампании США и Израиля против ИРИ. По информации иранских СМИ, в момент гибели он исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете.
«Я достал его (Хаменеи-старшего – прим. Т-и) прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Но я оказался первым», – прокомментировал эту операцию сам Дональд Трамп.