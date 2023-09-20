Сегодня в Казани стартует Международный форум Kazan Digital Week

Сегодня в Казани на площадке «Kazan Экспо» стартует трехдневный Международный форум Kazan Digital Week. Его главной повесткой станет показ и продажа IT-продуктов, которые представлены на российском рынке. В этом году форум вышел на федеральный уровень. Участие в нем примут делегации из стран СНГ и Организации исламского сотрудничества.

Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик, начиная от образования, здравоохранения и заканчивая финансовыми технологиями. Широкий охват дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду «Сколково» и другим. Все участники могут обменяться опытом решения тех или иных проблем.

Сквозной темой Kazan Digital Week-2023 станет вопрос беспилотных летательных аппаратов. Отдельные темы на форуме будут посвящены гражданским и военным летательным аппаратам. Также в ходе проведения Международного форума Kazan Digital Week-2023 состоятся соревнования мини-беспилотных автомобилей.

Кроме того, в этом году на Kazan Digital Week проведут чемпионат рабочих профессий DigitalSkills, мультиспортивный турнир «Игры будущего» и кибербитву.

В этом году на Kazan Digital Week будут представлены лучшие проекты студентов, где они смогут найти инвесторов. В Татарстане только за прошлый год появились 129 студентов-миллионеров, получивших грант на IT-проекты.

Бюджет международного форума Kazan Digital Week в 2023 году составит 35 млн рублей. Как отмечал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов, в прошлом году за счет выставочной экспозиции форума Kazan Digital Week получили больше средств. «И сегодня, со второго раза, наш форум стал окупаемый», — отметил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на тематическом совещании в Доме правительства РТ отмечал, что Kazan Digital Week – это эффективная и востребованная площадка, которая ориентируется на самые актуальные задачи в области цифрового развития.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что «сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения».

Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.