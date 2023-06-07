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Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week
Насыщенная деловая программа, чемпионат рабочих профессий DigitalSkills и мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдут в Казани в дни Международного форума Kazan Digital Week. Подготовку к международному событию сегодня обсудили представители ведомств Татарстана на пресс-конференции в «Татар-информ».
«Заинтересованность проявляют страны ОИС, коллеги из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья»
Kazan Digital Week в этом году пройдет с 20 по 23 сентября в IT-парке имени Башира Рамеева. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что главной повесткой форума станет показ и продажа ИТ-продуктов, которые представлены на российском рынке. Участие в форуме примут делегации из стран СНГ и Организации исламского сотрудничества.
Министр напомнил, что Kazan Digital Week-2023 сделал новый виток развития, выйдя на федеральный уровень. В этом году образован оргкомитет по подготовке и проведению форума, его возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев.
Сопредседателями Шадаева станут замглавы Минцифры РФ Максим Паршин и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, в состав оргкомитета вошли вице-премьеры РТ Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.
Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков, СМИ и других организаций республики.
«Это новый шаг в развитии федеральной повестки, который мы обсуждаем в Казани вместе с наукой, бизнесом, государством. Мы видим востребованность наших российских компаний, особенно в сфере промышленной цифровизации, программных продуктов, которые замещаются отечественными решениями, разрабатываемыми на протяжении 30 лет», — отметил спикер.
«Ответственная миссия, когда в Казани идет обмен мнениями между регионами»
В этом году организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран.
«Сейчас идет регистрация, формирование списка спикеров, круглых столов», — сказал Айрат Хайруллин. Он уточнил, что точное число заявившихся на участие озвучат позже.
Хайруллин напомнил, что в прошлом году форум посетили министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств.
«В прошлом году была большая активность со стороны субъектов России. Принимали участие вице-губернаторы, министры цифрового развития, которые отвечают за цифровую трансформацию в своих субъектах. Для нас это ответственная миссия, когда мы принимаем коллег и в Казани идет обмен мнениями между регионами», — добавил глава Минцифры РТ.
Хайруллин напомнил, что форум Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик, начиная от образования, здравоохранения и заканчивая финансовыми технологиями. Широкий охват дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду «Сколково» и другим. Все участники могут обменяться опытом решения тех или иных проблем.
Кроме того, в этом году Министерство цифрового развития РФ пригласило на площадку более 600 компаний, которые входят в топ индустриальных разработчиков.
«В этом году ожидаем появления еще около 300 студентов-миллионеров»
В этом году на Kazan Digital Week будут представлены лучшие проекты студентов, где они смогут найти инвесторов. В Татарстане только за прошлый год появились 129 студентов-миллионеров, получивших грант на IT-проекты.
«Это студенты, которые в рамках университетского технологического предпринимательства получили грант на свой IT-проект в размере 1 млн рублей», — рассказал глава Минцифры РТ.
Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов добавил, что в этом году ожидается появление еще около 300 студентов-миллионеров.
«Татарстан идет наравне с Москвой по количеству студенческих IT-проектов. Надеемся, что на четвертой очереди [получения студенческих IT-проектов] мы опередим Москву», — добавил он.
Хайруллин рассказал об одном из интересных проектов от студента Арсения, который написал ему во «ВКонтакте». Его идея — «умные» стельки для обуви спортсменов, в частности, футболистов.
«Стелька позволяет производить мониторинг всех действий футболиста. В нее встраивается датчик, который фиксирует скорость бега, силу удара по мячу, расчет касания по полю. Это проект международного формата», — отметил глава Минцифры.
Создатели проекта также попросили министра связать их с ФК «Рубин», чтобы повысить эффективность татарстанского футбола.
«Еще 5−10 лет назад было сложно даже мечтать, что студент, имеющий идею и единомышленников, может получить грант на реализацию своего стартапа, а затем превратить его в бизнес», — заключил министр.
«Наш форум стал окупаемым»
На проведение Kazan Digital Week-2023 власти Татарстана выделили 35 млн рублей. Рифкат Минниханов уточнил, что в прошлом году за счет выставки организаторы форума получили больше средств, чем потратили.
«И со второго раза наш форум стал окупаемым», — отметил он.
На сегодняшний день на Kazan Digital Week зарегистрированы 553 участника, 84 спикера и 44 организатора.
«На сегодня у нас более 10 представителей из ближнего и дальнего зарубежья», — сказал Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию.
Большая часть зарегистрированных участни ков представляют Россию, но в списке также есть представители Андорры, Индонезии, Туркмении, Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Монголии и Узбекистана.
«Беспилотные летательные аппараты выходит на первый план»
Сквозной темой Kazan Digital Week-2023 станет вопрос беспилотных летательных аппаратов, который приобретает все большую актуальность.
«В рамках специальной военной операции появляются новые задачи, и вопрос беспилотных летательных аппаратов выходит на первый план. Есть 5 федеральных проектов, реализуемых под эгидой вице-премьера России, есть план новых мероприятий. Это наша обязанность, это мы должны сделать», — отметил Рифкат Минниханов.
Отдельные темы на форуме будут посвящены гражданской и военной авиации.
«Темы высокоавтоматизированных средств, которые мы называем „беспилотниками“, – сегодня наиболее интересны. На эту же тему пройдут хакатоны и вебинары», — анонсировал Минниханов.
Также в дни Kazan Digital Week-2023 пройдут соревнования мини-беспилотных автомобилей. Планируется, что в них примут участие 10 команд по 4-6 человек в каждой. Они будут соревноваться в трех дисциплинах на специальной экспериментальной трассе. Призовой фонд составит 1 млн рублей, прием заявок начнется с 1 июля, сообщил генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.
Кроме того, в этом году на Kazan Digital Week проведут чемпионат рабочих профессий DigitalSkills, мультиспортивный турнир «Игры будущего» и кибербитву.
«Также на форуме будут проходить хакатоны. Предложения их провести рассматривают компании „Барс Груп“, ICL, „Мобильное электронное образование“, Innostage. Подробная информация появится на сайте форума», — анонсировал Рифкат Минниханов.
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