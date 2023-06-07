Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week

Главной повесткой форума станет показ и продажа ИТ-продуктов, которые представлены на российском рынке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заинтересованность проявляют страны ОИС, коллеги из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья»

Kazan Digital Week в этом году пройдет с 20 по 23 сентября в IT-парке имени Башира Рамеева. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что главной повесткой форума станет показ и продажа ИТ-продуктов, которые представлены на российском рынке. Участие в форуме примут делегации из стран СНГ и Организации исламского сотрудничества.

Министр напомнил, что Kazan Digital Week-2023 сделал новый виток развития, выйдя на федеральный уровень. В этом году образован оргкомитет по подготовке и проведению форума, его возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Айрат Хайруллин: ««Это новый шаг в развитии федеральной повестки, который мы обсуждаем в Казани вместе с наукой, бизнесом, государством» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сопредседателями Шадаева станут замглавы Минцифры РФ Максим Паршин и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, в состав оргкомитета вошли вице-премьеры РТ Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков, СМИ и других организаций республики.

«Это новый шаг в развитии федеральной повестки, который мы обсуждаем в Казани вместе с наукой, бизнесом, государством. Мы видим востребованность наших российских компаний, особенно в сфере промышленной цифровизации, программных продуктов, которые замещаются отечественными решениями, разрабатываемыми на протяжении 30 лет», — отметил спикер.

«Ответственная миссия, когда в Казани идет обмен мнениями между регионами»

В этом году организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран.

«Сейчас идет регистрация, формирование списка спикеров, круглых столов», — сказал Айрат Хайруллин. Он уточнил, что точное число заявившихся на участие озвучат позже.

Хайруллин напомнил, что в прошлом году форум посетили министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств.

Хайруллин напомнил, что в прошлом году форум посетили министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В прошлом году была большая активность со стороны субъектов России. Принимали участие вице-губернаторы, министры цифрового развития, которые отвечают за цифровую трансформацию в своих субъектах. Для нас это ответственная миссия, когда мы принимаем коллег и в Казани идет обмен мнениями между регионами», — добавил глава Минцифры РТ.

Хайруллин напомнил, что форум Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик, начиная от образования, здравоохранения и заканчивая финансовыми технологиями. Широкий охват дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду «Сколково» и другим. Все участники могут обменяться опытом решения тех или иных проблем.

Кроме того, в этом году Министерство цифрового развития РФ пригласило на площадку более 600 компаний, которые входят в топ индустриальных разработчиков.

Рифкат Минниханов добавил, что в этом году ожидается появление еще около 300 студентов-миллионеров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом году ожидаем появления еще около 300 студентов-миллионеров»

В этом году на Kazan Digital Week будут представлены лучшие проекты студентов, где они смогут найти инвесторов. В Татарстане только за прошлый год появились 129 студентов-миллионеров, получивших грант на IT-проекты.

«Это студенты, которые в рамках университетского технологического предпринимательства получили грант на свой IT-проект в размере 1 млн рублей», — рассказал глава Минцифры РТ.

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов добавил, что в этом году ожидается появление еще около 300 студентов-миллионеров.

«Татарстан идет наравне с Москвой по количеству студенческих IT-проектов. Надеемся, что на четвертой очереди [получения студенческих IT-проектов] мы опередим Москву», — добавил он.

«Татарстан идет наравне с Москвой по количеству студенческих IT-проектов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хайруллин рассказал об одном из интересных проектов от студента Арсения, который написал ему во «ВКонтакте». Его идея — «умные» стельки для обуви спортсменов, в частности, футболистов.

«Стелька позволяет производить мониторинг всех действий футболиста. В нее встраивается датчик, который фиксирует скорость бега, силу удара по мячу, расчет касания по полю. Это проект международного формата», — отметил глава Минцифры.

Создатели проекта также попросили министра связать их с ФК «Рубин», чтобы повысить эффективность татарстанского футбола.

«Еще 5−10 лет назад было сложно даже мечтать, что студент, имеющий идею и единомышленников, может получить грант на реализацию своего стартапа, а затем превратить его в бизнес», — заключил министр.

Рифкат Минниханов уточнил, что в прошлом году за счет выставки организаторы форума получили больше средств, чем потратили Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш форум стал окупаемым»

На проведение Kazan Digital Week-2023 власти Татарстана выделили 35 млн рублей. Рифкат Минниханов уточнил, что в прошлом году за счет выставки организаторы форума получили больше средств, чем потратили.

«И со второго раза наш форум стал окупаемым», — отметил он.

На сегодняшний день на Kazan Digital Week зарегистрированы 553 участника, 84 спикера и 44 организатора.

«На сегодня у нас более 10 представителей из ближнего и дальнего зарубежья», — сказал Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию.

Большая часть зарегистрированных участни ков представляют Россию, но в списке также есть представители Андорры, Индонезии, Туркмении, Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Монголии и Узбекистана.

Сквозной темой Kazan Digital Week-2023 станет вопрос беспилотных летательных аппаратов, который приобретает все большую актуальность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Беспилотные летательные аппараты выходит на первый план»

Сквозной темой Kazan Digital Week-2023 станет вопрос беспилотных летательных аппаратов, который приобретает все большую актуальность.

«В рамках специальной военной операции появляются новые задачи, и вопрос беспилотных летательных аппаратов выходит на первый план. Есть 5 федеральных проектов, реализуемых под эгидой вице-премьера России, есть план новых мероприятий. Это наша обязанность, это мы должны сделать», — отметил Рифкат Минниханов.

Отдельные темы на форуме будут посвящены гражданской и военной авиации.

«Темы высокоавтоматизированных средств, которые мы называем „беспилотниками“, – сегодня наиболее интересны. На эту же тему пройдут хакатоны и вебинары», — анонсировал Минниханов.

Также в дни Kazan Digital Week-2023 пройдут соревнования мини-беспилотных автомобилей. Планируется, что в них примут участие 10 команд по 4-6 человек в каждой. Они будут соревноваться в трех дисциплинах на специальной экспериментальной трассе. Призовой фонд составит 1 млн рублей, прием заявок начнется с 1 июля, сообщил генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

Кроме того, в этом году на Kazan Digital Week проведут чемпионат рабочих профессий DigitalSkills, мультиспортивный турнир «Игры будущего» и кибербитву.

В этом году на Kazan Digital Week проведут чемпионат рабочих профессий DigitalSkills, мультиспортивный турнир «Игры будущего» и кибербитву Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Также на форуме будут проходить хакатоны. Предложения их провести рассматривают компании „Барс Груп“, ICL, „Мобильное электронное образование“, Innostage. Подробная информация появится на сайте форума», — анонсировал Рифкат Минниханов.