На Kazan Digital Week зарегистрировались более 7 тыс. человек из России и других стран

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На Kazan Digital Week подали заявку на участие более 7 тыс. человек, в том числе представители 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов доложил на совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

«На сегодняшний день зарегистрировано почти 7 тыс. человек. Регистрация возрастает. По моей информации, уже где-то почти на тысячу человек больше. 109 участников из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья», – рассказал докладчик.

В этом году событие пройдет в столице республики с 20 по 22 сентября. К участию приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, ПО, высокотехнологичной продукции. На форум было подано 255 статей на русском и английском языках. Кроме того, во время мероприятия в «Казань Экспо» будет проходить выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, где будут представлены около 200 компаний по 10 тематическим направлениям.

Рустам Минниханов отметил, что Kazan Digital Week – это эффективная и востребованная площадка, которая ориентируется на самые актуальные задачи в области цифрового развития.