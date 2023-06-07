На проведение Kazan Digital Week-2023 власти Татарстана выделят 35 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бюджет международного форума Kazan Digital Week в 2023 году составит 35 млн рублей. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«Бюджет составит 35 млн рублей. Он заложен в программе», — рассказал спикер.

Рифкат Минниханов уточнил, что в прошлом году за счет выставочной экспозиции форума Kazan Digital Week получили больше средств. «И сегодня, со второго раза, наш форум стал окупаемый», — отметил он.

На сегодняшний день на форуме зарегистрирован 681 человек, из которых 553 участника, 84 спикера и 44 организатора.

«Я бы хотел сказать, что на сегодня более 10 представителей у нас из ближнего и, так скажем, дальнего зарубежья», — сказал Рифкат Минниханов.

Большая часть зарегистрированных — 667 человек — из России. Зарегистрированы три участника из Андорры, по два — из Индонезии и Туркмении, по одному — из Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Монголии и Узбекистана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что форум Kazan Digital Week пройдет в Татарстане с 20 по 23 сентября. Организаторы ожидают рост числа заявок в этом году. С начала заявочной кампании, за 3,5 месяца, забронированы более половины выставочных площадей.