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Сегодня Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием Госсовету Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием Государственному Совету республики.
Прямую трансляцию будет вести телеканал ТНВ. Она начнется в 9.55. Повтор запланирован на 22.00.
В прошлом, 2022 году, оглашение послания состоялось 20 октября. О том, как руководитель республики оценил ситуацию в экономике, сельском хозяйстве, медицине, образовании и культуре, читайте в обзоре «Татар-информа» «Внешние силы пробуют на прочность единство народов»: главное из послания Минниханова.
Прошлогоднее послание длилось более часа и было посвящено развитию на фоне кардинально изменившихся внешних условий. Решать непростые задачи помогут консолидация общества и опора на традиционные ценности – такой посыл увидели участники послания, с которыми пообщался «Татар-информ».
Об акцентах, которые руководитель республики сделал в послании, читайте в материале «Татар-информа» Минниханов: «Мы, жители Татарстана, по праву гордимся нашими многовековыми традициями».
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