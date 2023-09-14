Сегодня Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием Госсовету Татарстана

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием Государственному Совету республики.

Прямую трансляцию будет вести телеканал ТНВ. Она начнется в 9.55. Повтор запланирован на 22.00.

В прошлом, 2022 году, оглашение послания состоялось 20 октября. О том, как руководитель республики оценил ситуацию в экономике, сельском хозяйстве, медицине, образовании и культуре, читайте в обзоре «Татар-информа» «Внешние силы пробуют на прочность единство народов»: главное из послания Минниханова.

Прошлогоднее послание длилось более часа и было посвящено развитию на фоне кардинально изменившихся внешних условий. Решать непростые задачи помогут консолидация общества и опора на традиционные ценности – такой посыл увидели участники послания, с которыми пообщался «Татар-информ».

Об акцентах, которые руководитель республики сделал в послании, читайте в материале «Татар-информа» Минниханов: «Мы, жители Татарстана, по праву гордимся нашими многовековыми традициями».