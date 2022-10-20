«Внешние силы пробуют на прочность единство народов»: главное из послания Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету республики. О том, как руководитель республики оценил ситуацию в экономике, сельском хозяйстве, медицине, образовании и культуре, – в обзоре «Татар-информа».

Президент РТ Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету Татарстана Скриншот трансляции

«Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой»

В начале своего выступления Рустам Минниханов отметил, что Татарстан преодолевает возникающие вызовы вместе со всей многонациональной Россией.

«В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни и ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и Вооруженным Силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что вся страна сплотилась вокруг доблестных российских воинов и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

«Солдаты и офицеры Вооруженных Сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу! Выбрав путь служения Родине и ее народу, наши доблестные воины защищают мир порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество, отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания», – сказал руководитель республики.

Президент Татарстана поручил органам власти, а также организациям и предприятиям республики обеспечить реализацию задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

«В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой» Скриншот трансляции

«В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Также необходимо продолжить работу по гуманитарной поддержке жителей новых субъектов Российской Федерации. Татарстан активно участвует в восстановительных работах, оказании помощи нуждающимся. Существенный вклад в общее дело внесли компании КАМАЗ, “Татнефть”, “Татхимфармпрепараты”, “Нэфис”, “Газпром трансгаз Казань” и другие предприятия», – отметил руководитель республики.

Минниханов уточнил, что в оказание помощи новым регионам России вовлечены все муниципалитеты Татарстана.

«Отдельно хотел бы отметить главу Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, а также предпринимателя из Муслюмовского района Ильгиза Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь», – подчеркнул Президент РТ.

Кроме этого, Минниханов поручил продолжить работу по увековечению памяти защитников Отечества.

«Правительству республики, главам муниципальных образований необходимо продолжить работу по увековечению памяти всех защитников Отечества, включая участников специальной военной операции», – сказал он.

«Сохранение славных традиций победы имеет огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения» Скриншот трансляции

Президент РТ напомнил, что в России для увековечения памяти о трудовом подвиге и самоотверженности работников тыла во время Великой Отечественной войны учреждено республиканское звание «Предприятие трудовой доблести 1941-1945 годов». Этой высокой награды удостоились 17 предприятий Татарстана.

«Сохранение славных традиций победы имеет огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. На это должна быть направлена деятельность всех учреждений образования и культуры. Особая роль в данной работе отводится центрам военно-патриотического воспитания «Авангард», военно-патриотическим клубам, детским и молодежным объединениям. Поручаю Республиканскому координационному совету по патриотическому воспитанию обеспечить методическое сопровождение данной деятельности», – поставил задачу Минниханов.

Президент РТ также предложил уделить особое внимание расширению корпуса «Волонтеров Победы» и в целом развитию добровольчества.

«Именно добрые, созидательные дела для страны и ее жителей лежат в основе формирования патриотических установок у нашей молодежи», – подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что задачи в информационном поле сегодня намного шире и сложнее, чем несколько лет назад Скриншот трансляции

Минниханов объявил 2023-й год в Татарстане Годом национальных культур и традиций

В послании Президент Татарстана отметил, что в условиях беспрецедентного давления на Россию происходят серьезные изменения в информационной среде.

«Первостепенной задачей информационного блока, средств массовой информации является осмысление современных реалий и событий, недопущение распространения недостоверной и ложной информации, производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что задачи в информационном поле сегодня намного шире и сложнее, чем несколько лет назад.

«Поручаю Правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями», – поставил задачу Минниханов.

По словам Президента РТ, внешние силы стараются внести разлад между народами республики, стремятся разрушить межнациональный и межконфессиональный мир.

«Внешние силы стараются внести разлад между народами республики, стремятся разрушить межнациональный и межконфессиональный мир» Скриншот трансляции

«В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов – пытаются разыграть “национальную карту”. В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача – не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина», – сказал Минниханов.

Он отметил, что большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в республике вносят Ассамблея народов Татарстана, дома дружбы, этнокультурные объединения.

Президент РТ подчеркнул, что уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций – это бесценное достояние Татарстана, которое необходимо беречь.

«Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023-й год в республике Годом национальных культур и традиций», – заявил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что во все времена главной хранительницей вековых традиций была и остается крепкая семья.

«Это основа сильного государства, связующая нить между поколениями, важнейшая составляющая повышения рождаемости и роста демографии. В Татарстане живут десятки тысяч замечательных семей. Это пары, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, многодетные семьи, приемные семьи, творческие и спортивные династии. Наша задача – обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, многодетности, позитивного жизненного опыта больших крепких семей», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики поручил уделить особое внимание ситуации с разводами, прежде всего, в семьях, где воспитываются дети.

«Зачастую такие решения принимаются спонтанно, “на эмоциях”. Важно на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях и оказать максимальное содействие в сохранении семьи», – озвучил поручение Президент РТ.

«Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы» Скриншот трансляции

«Экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам»

Значительную часть послания Президент Татарстана посвятил экономике региона. По его словам, валовой региональный продукт Татарстана составит по итогам года 3,7 трлн рублей.

Минниханов отметил, что в текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов, в том числе ограничениями во внешней торговле, нарушением логистических цепочек, а также с тем, что был закрыт доступ к западным технологиям и кредитным ресурсам.

«Однако благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам», – подчеркнул руководитель республики.

По его словам, валовой региональный продукт, как ожидается, составит по итогам года около 3,7 трлн рублей, предприятия отгрузят продукцию на 4,4 трлн рублей, объем строительных работ превысит 460 млрд рублей, инвестиции в основной капитал составят 750 млрд рублей.

«Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Хочу поблагодарить за это руководителей наших предприятий и федеральное Правительство за меры господдержки занятости», – сказал Президент РТ.

«Мы благодарны компании “Татнефть”, которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти и успешно справляется с внешними вызовами» Скриншот трансляции

Минниханов сообщил, что в Татарстане в этом году планируется добыть 36 млн тонн нефти. По итогам 2021 года нефтяные компании добыли в республике около 34,5 млн тонн. Таким образом, добыча вырастет на 4,4%.

Рустам Минниханов подчеркнул в послании, что нефтегазохимический комплекс является основой экономики республики. «Мы благодарны компании “Татнефть”, которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти и успешно справляется с внешними вызовами. Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании», – подчеркнул руководитель республики.

Также, по его словам, свою эффективность показали малые нефтяные компании. Он напомнил, что решение по их созданию было принято первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым 25 лет назад. За этот период доля малых компаний в добыче нефти в республике выросла с 3% до 20%.

Кроме того, Президент отметил, что большая работа проводится на комплексе ТАНЕКО по увеличению первичных мощностей по приему и переработке нефти до 16,3 млн тонн в год, без производства мазута. В текущем году планируется ввести четыре новые установки.

Минниханов напомнил, что решение по созданию малых нефтяных компаний было принято первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым 25 лет назад Скриншот трансляции

Он заметил, что стабильно работает и нефтекомплекс «ТАИФ-НК». «Все это позволяет нам выйти на уровень переработки сырья 23 млн тонн», – уверен Минниханов.

«Наша задача – поддержать татарстанских производителей, в том числе используя потенциал муниципальных промышленных парков»

В послании Госсовету Президент Татарстана ответил, что предприятиям республики следует максимально перейти на отечественное ПО и оборудование. Это необходимо для достижения технологического суверенитета и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

«Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства», – отметил Президент РТ.

В то же время, по его словам, остаются резервы. Он подчеркнул, что следует полностью загрузить имеющиеся мощности и обеспечить рост объемов продукции.

«Главное – своевременно выполнить гособоронзаказ», – сказал Рустам Минниханов.

«Республиканские предприятия ОПК вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства» Скриншот трансляции

Анализируя развитие промышленных парков в Татарстане, руководитель республики покритиковал Агентство инвестиционного развития Татарстана и Инвестиционно-венчурный фонд за недостаточно эффективную работу в этом направлении.

Руководитель республики сообщил, что на долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест в Татарстане и сегодня предпринимателям необходимо быстрее адаптироваться к новым реалиям и максимально заполнить освобождающиеся на рынке ниши.

«Наша задача – поддержать татарстанских производителей, в том числе используя потенциал муниципальных промышленных парков. Это – ключевой резерв для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня основной задачей становится их качественное развитие», – отметил Минниханов.

По его словам, успех работы промышленного парка зависит от наличия эффективной управляющей компании, действующих резидентов, обеспеченности инженерной инфраструктурой, необходимой для размещения новых производств, а также активной позиции глав районов и городов по привлечению инвесторов.

Руководитель республики сообщил, что на долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест в Татарстане Скриншот трансляции

«Вместе с тем не все муниципальные промышленные парки соответствуют данным критериям. Также мы не видим конкретных результатов работы Инвестиционно-венчурного фонда [возглавляет Айнур Айдельдинов] и Агентства инвестиционного развития республики [руководитель – Талия Минуллина] по закрепленным промышленным паркам», – обратил внимание Президент РТ.

Он поручил Министерству экономики республики совместно с главами муниципальных районов, управляющими компаниями эффективных промпарков максимально тиражировать успешный опыт, а также продолжить работу по сокращению сдерживающих факторов развития промпарков для создания благоприятных условий по привлечению новых резидентов.

«По-прежнему в центре нашего внимания и заботы – человек»

Отдельный блок в послании был посвящен отрасли сельского хозяйства. Минниханов отметил, что Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики.

По словам Президента РТ, в республике в этом году был собран достойный урожай зерновых – более 5 млн тонн. Ожидается, что валовой сбор сахарной свеклы составит 1,8 млн тонн, масличных культур – 600 тыс. тонн, картофеля – 800 тыс. тонн, овощей

Руководитель республики поблагодарил сельчан «за их важный и непростой труд». Он отметил, что перед аграриями стоят серьезные задачи по сохранению достигнутых показателей и повышению эффективности сельхозпроизводства, в том числе за счет улучшения плодородия почв, а также развития мелиоративного комплекс.

Также Президент РТ обратил внимание на то, что в республике крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота. «Вместе с тем в ряде муниципалитетов наблюдается закрытие ферм и большое сокращение поголовья. Прошу глав совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выход на плановый показатель поголовья КРС на уровне начала текущего года», – подчеркнул руководитель республики.

Он заявил, что важно укрепить позиции по производству продукции животноводства и выйти на производство 2 млн тонн молока и 550 тыс. тонн мяса в год.

Говоря о реализации нацпроектов и республиканских программ, Минниханов рассказал, что в текущем году на эти цели направят более 46 млрд рублей.

Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики Скриншот трансляции

«По-прежнему в центре нашего внимания и заботы – человек. Мы в полном объеме продолжаем реализацию нацпроектов, а также республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. В текущем году их 44. Из бюджета Татарстана выделено более 46 млрд рублей», – подчеркнул руководитель республики.

По его словам, ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 3,5 тыс. объектов социально-культурной сферы.

«Это красивые и современные школы и садики, ресурсные центры и общежития, ФАПы и стационары, дома культуры и подростковые клубы, спортивные площадки и лыжные базы, детские оздоровительные лагеря и многие другие объекты», – отметил Президент РТ.

Он подчеркнул, что при реализации программ в первую очередь нужно ориентироваться на запросы граждан. «Это позволяет объединить усилия властей и общества в стремлении создать комфортные условия для жизни и работы. Наглядный тому пример – республиканская программа «Наш двор», показавшая, что именно совместно можно добиться результата, который не просто устроил, но и радовал бы всех. Как результат, за 3 года по всей республике уже благоустроено более 3 тыс. дворов», – сказал Минниханов.

«Реализация проектов позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и ввести два моста через реки Волга и Кама»

Во время выступления руководитель республики обратил внимание на активное развитие дорожной сети в Татарстане. По его словам, строительство федеральных трасс в регионе позволит за три года существенно увеличить протяженность дорог первой категории.

Президент РТ напомнил, что сейчас в Татарстане строится трасса М12 Москва – Казань, идет реконструкция трассы М7 с обходом городов Нижнекамск и Набережных Челны, в рамках создания скоростной трассы от Москвы до Екатеринбурга. Также ведется строительство автодороги Алексеевск – Альметьевск в рамках проекта трассы Шали – Бавлы, которая соединит трассы М7 и М12 с трассой М5 – это даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай.

«Реализация данных проектов позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и ввести два моста через реки Волга и Кама», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» реализуются такие проекты, как строительство Большого Казанского кольца, Вознесенского тракта и реконструкция Горьковского шоссе.

Он поблагодарил Правительство России за поддержку в реализации проектов.

Также продолжается работа по развитию муниципальной дорожной сети в рамках республиканских программ. Ежегодно на сельских территориях строится и ремонтируется не менее 700 км дорог.

Президент РТ также напомнил, что в Казани ведется строительство второй линии метро, «которая в перспективе обеспечит охват микрорайонов с наибольшим пассажиропотоком».

В послании руководитель республики поручил органам власти развивать новые направления для туристов без ущерба экологии. По его словам, у Татарстана все есть для развития внутреннего туризма: богатая история, уникальные культурно-исторические объекты, красивейшая природа. Важнейший вопрос – наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе современных и доступных средств размещения и туристических троп.

У Татарстана все есть для развития внутреннего туризма: богатая история, уникальные культурно-исторические объекты, красивейшая природа Скриншот трансляции

«В целом необходимо развивать загородный отдых, природный, экологический туризм, а также новые направления для привлечения туристов, в том числе в рамках туристических кластеров – “Соколка”, “Свияга”, “Камское Устье”, “Лаишево”, “Белые горы”, “Волжская Булгария”, и другие проекты», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана пояснил, что для развития туристической инфраструктуры следует активнее привлекать к работе бизнес, поддерживая предпринимателей при запуске туристических объектов, а также участвовать в федеральных проектах.

«Отмечу, что приоритет – сделать природу доступной для людей без ущерба экосистеме», – подчеркнул он.

«Предметом особой заботы остается сохранение и развитие языков»

По словам Президента РТ, одна из важных задач перед органами власти Татарстана – развитие системы образования. Он напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, что подтверждает высокий статус педагогов и наставников в нашем обществе, важность их работы.

«Сегодня мы пригласили сюда учителей, которые посвятили себя любимой профессии и вносят свой вклад в развитие республики. Среди них Ильсур Зиганшин из Казанского лицея-интерната №2 – «Учитель года Республики Татарстан – 2022», Лариса Ефимова из Усадской прогимназии – победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года России – 2022», Рафик Закиров – представитель семейной педагогической династии – учитель в четвертом поколении. Дорогие учителя, спасибо вам и в вашем лице всем педагогам за ваш труд!» – сказал Минниханов под аплодисменты зала.

Президент РТ напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника Скриншот трансляции

«Такие примеры преданности своему призванию и высочайшего профессионализма – ориентир для нового поколения учителей», – добавил он.

Президент РТ подчеркнул, что качественная подготовка педагогических кадров – ключевая задача системы образования. «Необходимо продолжить активную профориентационную работу, направленную на привлечение в профессию учителя лучших выпускников. Начиная с этого учебного года в каждом муниципалитете открыты классы педагогического профиля. Их выпускники – основные претенденты на целевое обучение по профилю», – подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана заявил, что сохранение и развитие языков проживающих в Татарстане народов – отдельная задача органов государственной власти республики.

«Предметом особой заботы в сфере образования остается сохранение и развитие языков всех народов, проживающих в Татарстане. С этой целью оказывается всемерная поддержка многонациональным воскресным школам – еще недавно в республике действовали 25 отделений, а теперь их уже 100», – отметил Минниханов.

«Необходимо продолжить активную профориентационную работу, направленную на привлечение в профессию учителя лучших выпускников» Скриншот трансляции

Президент РТ напомнил, что в республике создана сеть учреждений национального образования, где наряду с русским языком – государственным языком России – изучаются 7 родных языков: татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит.

«Отмечу также деятельность Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, которая стала эффективным институтом поддержки полезных общественных инициатив. Принято решение расширить ее функции, преобразовав в Комиссию по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Кроме того, создана Комиссия при Президенте республики по русскому языку», – уточнил Минниханов.

Руководитель республики отметил, что в Татарстане есть ощутимые результаты в части пополнения линейки учебно-методических комплектов и пособий по татарскому языку и переводных изданий по другим предметам.

«Круглые даты дают возможность через творчество великих соотечественников раскрыть духовно богатую жизнь нашего народа»

В своем выступлении Президент Татарстана также поблагодарил спортсменов Татарстана, принесших республике золотые медали.

«В этом году татарстанские спортсмены порадовали нас и всю страну четырьмя олимпийскими медалями, достойно представили республику на первых в истории Играх Дружбы и Всероссийской Спартакиаде, где завоевали 19 золотых медалей, в том числе по игровым видам: волейболу, водному поло и хоккею на траве», – сказал Минниханов.

В зал пригласили спортсменов-чемпионов Скриншот трансляции

Президент РТ напомнил, что татарстанская мужская команда «Динамо-Ак Барс» в 20-й раз стала чемпионом России по хоккею на траве, побив все рекорды.

«Мы пригласили в зал наших спортсменов-чемпионов. Это Зулфат Гараев, Полина Мухорчева, Александра Фомина, Евгения Косецкая, Сергей Сирант, и Александр Красных. Мы гордимся вашими успехами и ждем новых побед!» – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики обратил внимание, что также вызывают уважение представители молодежи республики, которые добились успехов не только в спорте, но и в образовательной сфере, науке, искусстве.

Это Инсаф Ганибаев – лауреат российских и международных творческих конкурсов, Галия Шарафетдинова – выпускница казанского лицея №131 – победительница международной математической олимпиады, Амир Салихов – ученик казанской гимназии №19 – победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике, Юрий Мельник – студент КНИТУ – призер международной интернет-олимпиады по теоретической механике, а также разработчики первого татарстанского спутника Земли «КАИ1» и молодые ученые – обладатели грантов Президента России», – перечислил Минниханов.

Минниханов обратил внимание, что также вызывают уважение представители молодежи республики, которые добились успехов в образовательной сфере, науке, искусстве Скриншот трансляции

Не обошел вниманием Президент РТ и развитие объектов культуры. По его словам, важно не только оснащать дома культуры современным оборудованием, но и наполнять их современным творческим содержанием.

«В республике продолжается модернизация учреждений культуры. Крайне важно, чтобы эти объекты были наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов, где они смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. Хорошие примеры: Русский драматический театр “Мастеровые” в Набережных Челнах и открывшиеся в текущем году в рамках нацпроекта “Культура” центры культурного наследия в Зеленодольске и Елабуге, которые уже стали излюбленным местом отдыха жителей этих городов», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в следующем году отмечаются юбилейные даты Шигабутдина Марджани, Федора Шаляпина, Максима Горького.

«Эти круглые даты дают возможность через творчество великих соотечественников раскрыть духовно богатую жизнь нашего народа», – подчеркнул руководитель республики.