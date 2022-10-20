«Сплочение перед вызовами»: как элита Татарстана оценила послание Президента республики

Продлившееся более часа ежегодное послание Президента Татарстана в этом году было посвящено развитию на фоне кардинально изменившихся внешних условий. Решать непростые задачи помогут консолидация общества и опора на традиционные ценности – такой посыл в речи Президента увидели участники послания, с которыми пообщался «Татар-информ».

Буквально за 10 минут до начала в холле здания появился Рустам Минниханов, следом за ним – Минтимер Шаймиев и другие представители высшего руководства региона Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Президент РТ озвучил послание развития на основе поддержке семьи»

В этом году событие традиционно прошло в стенах БКЗ в центре Казани, гости начали прибывать сюда задолго до старта послания. Буквально за 10 минут до начала в холле здания появился Рустам Минниханов, следом за ним – Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Алексей Песошин и другие представители высшего руководства региона. Они стремительно направились в зал, где через несколько минут зазвучали гимны республики и страны.

Еще задолго до заседания было ясно, что послание будет особенным, с учетом стремительно изменившихся за последние месяцы внешних и внутренних факторов. В его основе оказалось заложено видение перспектив развития республики, отметил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«На мой взгляд, это послание развития. Президент РТ сегодня затронул самые важные аспекты, которые будут влиять на дальнейшее развитие республики. Он затронул институты гражданского общества — люди должны вовлекаться в управление территориями, впереди у нас формирование нового состава Общественной палаты РТ. Также была затронута работа с одаренной молодежью — речь о развитии Иннополиса, IT-площадок, всего того, что будет развивать экономику и делать ее экономикой роста», — уверен Фаррахов.

Он также отметил, что в президентском послании был дан четкий сигнал о том, что республиканские программы должны создаваться с учетом запроса самих граждан. Это позволит и дальше повышать качество жизни людей.

«Особенно важным был акцент на поддержке и развитии института семьи. Какую работу нужно вести для предотвращения распада семей, какие здесь нужны изменения, всё это очень важно», — резюмировал парламентарий.

Айдар Метшин: «Главной в послании была тема стабильности и динамики развития. Синхронизация всех отраслей экономики создает базовые условия для уверенного развития» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сделан акцент на консолидации общества и власти»

Одним из ключевых моментов оглашенного послания стал акцент на объединении общества и власти на фоне внешних вызовов, а также эффективной синхронизации всех отраслей экономики. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

«Главной в послании была тема стабильности и динамики развития. Очень важно, что благодаря созданным ранее базовым условиям эффективной экономики мы смогли преодолеть все трудности, с которыми столкнулись в нынешнем году. Продолжилась работа наших крупных промышленных предприятий, идет развитие малого и среднего бизнеса, аграрного сектора. Синхронизация всех отраслей экономики создает базовые условия для уверенного развития», — заметил Метшин.

По его словам, другим важным аспектом речи Президента РТ стала тема консолидации гражданского общества и власти, которая позволяет преодолевать любые внешние вызовы.

«Президент республики акцентировал внимание на взаимоотношениях общества и власти, их объединении. Ведь наши люди всегда демонстрируют сплочение в сложных условиях», — заключил депутат.

Олег Морозов: «Все задачи и вызовы, которые перед нами стоят, они завязаны и решаются на основе общего фундамента России и Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В основе успеха — наш менталитет, традиции и ценности»

Рустам Минниханов в своей речи раскрыл основу для успешного решения стоящих перед страной и республикой вызовов — это опора на менталитет, многовековую культуру и традиционные ценности, заявил депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

«Все задачи и вызовы, которые перед нами стоят, они завязаны и решаются на основе общего фундамента России и Татарстана. Это наш менталитет, культура, наши традиции и наши ценности. Если мы объединяемся именно на этой основе, то все другие задачи — экономические, социальные, военные – успешно решаются. Именно об этом сегодня говорил Президент РТ», — поделился своим пониманием послания Морозов.

Олег Коробченко: «Машиностроение поднимать надо, легковое автомобилестроение и наконец-то произвести наши электромобили, ведь ресурсов хватает» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Задачи весьма амбициозные, но вполне выполнимые»

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко выделил три основных направления развития промышленности республики: машиностроение, углубление нефтехимической переработки и мобилизацию ресурсов для предприятий Закамья.

«Задачи Президент поставил весьма амбициозные, но вполне выполнимые», – прокомментировал итоги послания Коробченко.

Так, в части авиастроения к 2027 году Казанский авиационный завод должен выйти на темп производства 20 самолетов Ту-214 в год и работа над этой задачей уже начата.

Министр также озвучил планы по производству наземного транспорта. «Машиностроение поднимать надо, легковое автомобилестроение и наконец-то произвести наши электромобили, ведь ресурсов хватает», – заявил спикер.

Он подчеркнул, что необходимо также развивать нефтехимическую переработку. «У нас 30% только произведенной химии в республике перерабатывается дальше, и 70% вывозится за пределы Татарстана, а их нужно оставить у нас и переработать», – добавил министр.

Помимо этого, спикер поделился планами по развитию Закамья.

«У нас есть план по мобилизации Закамья – привести временные трудовые ресурсы из других регионов. Это значит построить жилье, школы, детские сады и благоустроить территории, это огромная, глобальная работа, связанная с увеличением демографии и временной трудовой миграцией», – заключил Коробченко.

Максим Топилин: «Сегодня Президент РТ отметил вклад ряда предприятий в Татарстане, которые быстро начали подстраиваться под новые реалии, что позволило сохранить и объемы производства, и налоговую базу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если брать экономику, то мы преодолели первые сложности»

Депутат Госдумы РФ Максим Топилин отметил, что Татарстан успешно преодолел первые сложности с санкциями и началом мобилизации.

«Рустам Нургалиевич сказал, что республика прошла тот непростой период, когда были объявлены санкции и началась мобилизация. Еще год назад ни у кого и в мыслях не было, что мы столкнемся с такими сложностями. Но мы этот период прошли на очень неплохом уровне, наверное, потому, что включились в те процессы изменений, которые происходят», — сказал Топилин.

Он подчеркнул, что большой вклад внес созданный в марте оперативный штаб, который работал с предприятиями и муниципалитетами и помогал им в решении вопросов импортозамещения.

«Никто не мог понять, что происходит, что нужно импортозамещать и чего не хватает. Приходилось индивидуально прорабатывать с каждым производителем. И сегодня Президент РТ отметил вклад ряда предприятий в Татарстане, которые быстро начали подстраиваться под новые реалии, что позволило сохранить и объемы производства, и налоговую базу», — отметил Топилин.

Спикер добавил, что если брать экономический блок, то республика смогла преодолеть первые сложности, но экономика будет перестраиваться, причем очень серьезно.

«Отмечу, что, несмотря на будущие трудности, это новые возможности. Появляются новые ниши, например, для нефтепереработки — раньше мы просто добывали нефть и куда-то ее гнали, а теперь мы можем и должны разрабатывать новые технологии для переработки», — резюмировал Топилин.

Камиль Самигуллин: «Заявление Президента Татарстана — к месту и вовремя, потому что по всей России всего шесть специалистов, которые имеют сертификацию международной организации AAOIFI, и все они проживают в Татарстане» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все сертифицированные эксперты по исламским финансам проживают в Татарстане»

В своем послании Рустам Минниханов отметил, что в условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам важным направлением является развитие института исламских финансов.

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин после окончания речи Президента объяснил, почему именно республике важно развивать институт исламских финансов.

«Заявление Президента Татарстана — к месту и вовремя, потому что по всей России всего шесть специалистов, которые имеют сертификацию международной организации AAOIFI, и все они проживают в Татарстане. Поэтому кому, как не нам, где, как не в Татарстане, реализовывать это направление», — подчеркнул Самигуллин.

Ирада Аюпова: «Считаю, что сейчас это важнее, чем когда бы то ни было. Традиционная культура является одним из приоритетов государственной политики республики» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Год национальных культур и традиций позволит сохранить культурный код»

В речи Рустама Минниханова прозвучал и нематериальный (но не менее важный) посыл – преодоление возникших вызовов возможно только при опоре на традиционный фундамент нашего общества. Поэтому следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила важность такого решения.

«Считаю, что сейчас это важнее, чем когда бы то ни было. Традиционная культура является одним из приоритетов государственной политики республики», — заявила Аюпова.

По ее мнению, Год национальных культур и традиций в Татарстане продолжит развитие тематики Года культурного наследия народов России, который проходит в 2022-м по указу Президента РФ Владимира Путина.

Министр добавила, что будущий Год национальных культур и традиций даст возможность в большей степени реализовывать те направления культурного развития, которые активно продвигаются в республике.

Она уточнила, что речь идет о поддержке народных художественных промыслов, сохранении обрядовой культуры, развитии нематериального культурного наследия и других мероприятиях, позволяющих, по ее мнению, «сохранить культурный код».

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Самое главное, что сказал Президент: как бы нам не было сложно сегодня, нужно объединиться» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В период внешних нападок на Россию важно сохранить единство народов»

Ключевое значение духовно-нравственного развития в послании Президента РТ выделил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По его словам, в период внешних нападок на Россию важно сохранить единство населяющих ее народов.

«Самое главное, что сказал Президент: как бы нам ни было сложно сегодня, нужно объединиться. Потому что время, которое мы пережили за последнее десятилетие, способствовало тому, чтобы человек немного отошел от личного общения. Сегодня объединение, общение друг с другом очень необходимо», — заметил архиерей.

По мнению владыки, важно находить поводы для совместных дел и проектов. «Как мы это делаем с нашими исламскими братьями — работаем по разным социальным направлениям. Для нас важно, что мы не чувствуем какого-то разделения. Мы вместе, мы единый народ», — заключил митрополит.