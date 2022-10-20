Минниханов: «Мы, жители Татарстана, по праву гордимся нашими многовековыми традициями»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратился с посланием к Государственному Совету РТ. «Татар-информ» обращает внимание на акценты, которые сделал руководитель республики.

Два крыла – родная земля и родной язык

Заглавной темой послания Рустама Минниханова стала проводимая на территории Украины специальная военная операция. Особо акцентировалась роль республики и ее задачи в этом сложном процессе. А опорой для республики в столь непростое время должны стать ценности и традиции.

Начал Президент свое выступление словами народного поэта Татарстана Мударриса Аглямова, написанными полвека назад, где говорится о двух крыльях человека – это родная земля и родной язык. Тем самым, Минниханов задает тон всему посланию и лаконично формулирует главные ценности татарстанцев: «Родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции, богатое историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – все эти ценности всегда были и останутся нашей главной гордостью, предметом особого, бережного отношения».

Много было сказано о Татарстане, как об одном из опорных регионов многонациональной России. Опора России – это не только экономически сильные регионы, Россия сильна своим единством, сплоченностью и миром многочисленных народов, населяющих ее территорию. И Татарстан здесь представляет образец межнационального и межконфессиональный мира и согласия.

Рәхим итегез! Добро пожаловать!

Минниханов с воодушевлением приветствовал появление в составе России новых регионов: «Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием».

Республика не на словах, а на деле поддерживает новые российские регионы, направляя в них значительный объем гуманитарной помощи, оказывает действенную помощь кадрами, оборудованием и материалами, участвует в программах восстановления и возрождения новых республик. Существенный вклад в общее дело внесли компании «КАМАЗ», «Татнефть», «Татхимфармпрепараты», «Нэфис», «Газпром трансгаз Казань», Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод и другие предприятия.

Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество, отвагу

Рустам Минниханов от лица республики подчеркнул безоговорочную, однозначную поддержку руководства страны и Вооруженным Силам Российской Федерации и заверил присутствующих в неизбежности победы над врагами России: «Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры Вооруженных Сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу! Выбрав путь служения Родине и ее народу, наши доблестные воины защищают мир порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество, отвагу».

И здесь Президент, особо подчеркивает важность обеспечения защитников и их семей конкретной адресной помощью и заботой. Отмечена всесторонняя поддержка, оказываемая в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», а перед главами районов Татарстан поставлена задача – оказывать всяческое содействие на местах.

«Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы», – отметил руководитель республики.

Отдельную благодарность он выразил инициативным землякам: «Хотел бы отметить главу Тетюшского района Рамиса Хатыповича Сафиуллова, а также предпринимателя из Муслюмовского района Ильгиза Закияновича Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу».

Экономика республики справляется с новыми вызовами

Многое было сказано об экономике республики, которая столкнулась с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам.

Продемонстрированы впечатляющие цифры роста валового регионального продукта, объемов отгруженной продукции и строительных работ, инвестиций в основной капитал. Удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Отмечены усилия ведущих предприятий республики, отвечающих на непростые вызовы ростом производства, инвестиций и сохранением занятости трудовых коллективов.

Особо отмечена роль сельскохозяйственного производства, где в этом году собран не только рекордный урожай зерновых – более 5 млн тонн, но и достигнуты весомые показатели по валовому сбору сахарной свеклы, картофеля, овощей, масличных культур. Тем самым, Татарстан достиг не только полной продовольственной безопасности и полностью обеспечен основными видами продукции, но и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики.

Татарстан – проводник в изменившемся пространстве международных отношений

Отдельно прозвучала особая роль республики, как проводника в изменившихся условиях, в сфере международного и внешнеторгового сотрудничества. Многие годы Татарстан уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию Исламского сотрудничества. И сегодня, в изменившейся конфигурации международных контактов России, этот накопленный опыт взаимодействия с нашей республикой дорогого стоит. Среди достижений – полученный в текущем году Казанью статус Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества, активная работа в формате Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», успешно проведенный 13-й Международный экономический саммит KazanSummit.

Минниханов с гордостью заявил: «Наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами Казань становится еще одной крупной площадкой по обеспечению экономических интересов России в рамках равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества».

Наши ценности, наш смысловой стержень существования

Но, все-таки, особое внимание Рустам Минниханов в своем послании уделил огромное внимание межнациональной и межконфессиональной гармонии, которая является смысловым стержнем существования Республики Татарстан: «Одними из наших важнейших ценностей были и остаются межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие».

За последнее время реализовано немало важных общественных мероприятий по укреплению этой межнациональной и межконфессиональной гармонии. Здесь, проведенное на самом высоком уровне, торжество 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое праздновалось не только в республике, но и на федеральном уровне. Здесь и праздничные мероприятия по случаю годовщины освящения собора Казанской иконы Божией Матери с участием 20 архиереев Русской Православной Церкви. Здесь и другие, не оставшиеся без должного внимания, важные праздники и события для всех без исключения конфессий, народов и народностей, составляющих современный Татарстан.

В то же время Минниханов предостерегает: «В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов – пытаются разыграть «национальную карту». В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача – не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина».

Словно отвечая этим вызовам и поползновениям, наш Президент объявил 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций. Вот где наши настоящие и глубинные ценности!

«Уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций – наше бесценное достояние!

Мы, жители Татарстана, многонациональной России, по праву гордимся нашими многовековыми традициями, которые передаются из поколения в поколение. Это бережное и уважительное отношение к старшим, любовь к труду, своей земле, крепкая дружная семья.

Эти базовые ценности мы стали ценить сегодня как никогда. Именно они – основа нашего будущего и будущего наших детей. Опираясь на них, нам все по плечу.

Перед нами стоят серьезные задачи в различных сферах. Совместными усилиями мы сможем их выполнить. Мы вместе! Мы можем!» – произнес Рустам Минниханов.