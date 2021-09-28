Шеф-повар «Адской кухни» проведет мастер-классы на фестивале «Скорлупино» в Пестрецах

2 октября специально для гостей всероссийского фестиваля «Скорлупино» в сосновом бору села Пестрецы покажут «Шоу летающих ножей»: повар будет жонглировать ножами и параллельно делать на сковороде фишки с фламбе и искрами, а через мгновенье блюдо окутает густой красивый пар холодного азота. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

Также в рамках фестиваля будет организован мастер-класс по приготовлению классической пасты с курицей в сливочном соусе со шпинатом. Шоу представит Ильдар Такиулин — исполнительный директор Гильдии поваров Татарстана, амбассадор сообщества ChefsTeam по Поволжью, основатель кулинарного театра #EdaKakShow, шеф-повар передачи «Адская кухня».

В этом году все желающие научатся готовить новое блюдо — острое маринованное яйцо с паштетом из цыпленка и варенья. А готовить его будет Радик Курбанов — шеф-повар Kommunalka Bar, член Ассоциации кулинаров Республики Татарстан.

Начало гастрономических мастер-классов запланировано на два часа дня. Также гостей «Скорлупино» угостят чаем из самого большого самовара в Татарстане и гигантского тортом весом 200 кг.

В этом году фестивалю исполняется пять лет, за этот первый юбилей событие успело собрать множество всероссийских и международных призов. В этом году из-за сложной эпидситуации событие пройдет в усеченном формате, однако гостям будет представлено много интересных новинок.

Фестиваль начнется с чемпионата по метанию яиц, в котором примут участие около 20 команд. Откроет свои двери «Ско-ко-парк», где будет размещено большое количество животных и птиц, и у всех гостей будет возможность сделать фотографии с этими птицами, также будет работать локация с цветными цыплятами.

«Пушистые комочки можно будет подержать в руках и сделать с ними яркие селфи. Эта зона всегда пользуется спросом у маленьких гостей, и мы их точно не разочаруем», — рассказала в прямом эфире в Instagram Пестречинского района организатор фестиваля Наиля Тазиева.

На площадке художественных промыслов свою продукцию представят около 50 мастеров и ремесленников из десяти регионов России — Самарской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородский областей и многих других точек РФ. Мастера также будут проводить мастер-классы. Кроме того, состоится чемппионат на дальность по метанию пеструшек, сковородошные забеги, квест для самых внимательных и многое другое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хедлайнерами фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах станут Анет Сай и Зайнетдин.