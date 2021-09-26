Хедлайнерами фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах станут Анет Сай и Зайнетдин

Хедлайнерами всероссийского фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах станут автор-исполнитель российской и татарской эстрады Ильнат Фархуллин, заслуженный артист Республики Башкортостан, музыкант-мультиинструменталист, танцор, шоумен Зайнетдин, артист музыкального лейбла Black Star и певица, автор песен Анет Сай. Мероприятие состоится 2 октября, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«Фестиваль откроется прологом, где выступят местные хореографические ансамбли, лауреаты республиканских и всероссийских конкурсов — „Грета“, „Пластилин“, а также театр танца „Сайдаш“. Гостей также встретят ходулисты и анимация с ростовыми куклами птиц. Ильнат Фархуллин выйдет на сцену в 15.00, через 45 начнет выступление Анет Сайт, в 17.00 —Зайнетдин. Вечером запланированы световое шоу, дискотека, салют», — поделился источник.

В основе фестиваля состоятся соревнования между молодежными командами, их в этом году ожидается 20. Среди конкурсов — уже полюбившиеся чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, глобальные яичные гонки, а также масса специальных конкурсов и аттракционов.

Организаторы готовят мастер-классы, народные игры с яйцом, в детской зоне будут работать аниматоры и аквагрим. Кроме этого, на фестивале можно будет посетить выставку домашней птицы разных пород и животных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гости на фестивале также смогут угоститься гигантским тортом весом 200 кг и чаем из самого большого в Татарстане самовара.