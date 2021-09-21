Гостей «Скорлупино» в Пестрецах угостят из самого большого самовара в Татарстане

На всероссйиском фестивале «Скорлупино» всех желающих угостят чаем из самого большого самовара в Татарстане, который специально изготовят для этого события. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Объем самовара — 200 литров. Изготовят его специально для нашего события. Кроме того, самовар будет украшен фигуркой петуха и ажурными кранами», — рассказали в пресс-службе.

Изготовителем выступит мастер Ленар Садреев из села Кощаково. У него в цеху побывал глава района Ильхам Кашапов. Он ознакомился с процессом создания самовара, дал советы по украшению прибора.

«Фестиваль традиционно пройдет на двух площадках райцентра — в сосновом бору и на стадионе. Угоститься ароматным чаем и тортом на фестивале смогут более 2 тыс. человек», — уточнил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что торт из Татарстана весом 200 кг побьет гастрономический рекорд Марий Эл. Во Всемирный день яйца пестречинцы планируют испечь гигантский торт. Лакомство будет гораздо больше того, что попало в Книгу рекордов Гиннесса в октябре 2020 года.