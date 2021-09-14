Торт из Татарстана весом 200 кг побьет гастрономический рекорд Марий Эл

2 октября в Пестрецах отметят Всемирный День яйца в рамках всероссийского фестиваля «Скорлупино». В этот день пестречинцы планируют испечь гигантский торт. Лакомство будет гораздо больше того, что попал в Книгу рекордов Гиннеса в октябре 2020 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

В прошлом году в Книгу рекордов попал самый большой торт в мире, сделанный в виде карты Марий Эл. Десерт состоял из 80 морковных коржей, сока моркови, сливочного масла, сгущенного молока и грецких орехов.

Согласно замерам, площадь гигантского угощения составила 4,2×2,6 метра. Более 90% угощения — а это 3200 кусочков — были отправлены в детские дома Марий Эл.

В Пестречинском районе планируют приготовить торт, который будет весить более 200 кг. «Площадь вкуснейшего десерта составит 10×1,25 метра», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

«Торт будет изготовлен из 50 кг сахарного песка, 70 кг вареной сгущенки, 30 кг орехов и изюма, 20 кг шоколада и других ингридиентов», — поделилась рецептом председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

Гигант будет сделан из бисквита и безе с кремовыми прослойками. Сверху повара польют торт вкуснейшим шоколадом и украсят заварными эклерами. Попробовать кулинарный шедевр смогут участники и посетители фестиваля «Скорлупино».