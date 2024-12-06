«Сделали все, чтобы защищать Отечество»: мэр Челнов посетил бойцов в госпитале Бурденко

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, вручил подарки и пообщался с бойцами, которые проходят лечение и реабилитацию.

«Вместе с коллегами, заместителем Премьер-министра республики Равилем Ахметшиным и главой Тетюшского района Рамисом Сафиулловым, встретился с военнослужащими из зоны специальной военной операции, находящимися на лечении. Обсудили вопросы, требующие нашей помощи и внимания», — сообщил Магдеев.

Мэр Автограда пожелал воинам скорейшего выздоровления и произнес слова поддержки.

«В сегодняшней жизни время выбрало вас. И вы, как настоящие мужчины, настоящие воины, сделали всё, чтобы защищать наше Отечество», — сказал мэр.

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