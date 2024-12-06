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Полпред Татарстана Ахметшин навестил земляков-участников СВО в московском госпитале
Накануне Дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря, заместитель Премьер-министра РТ и Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил раненых военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Они проходят лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Все бойцы родом из Татарстана.
Навестить бойцов приехали и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, и глава Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов.
В госпитале татарстанскую делегацию встретил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Максим Куандыков.
«Это ведущий центр в стране. Коллеги находятся на острие – помогают в самых сложных ситуациях», – отметил он.
Начальник центра травматологии и ортопедии госпиталя Леонид Брежань также встретил гостей и провел экскурсию.
«Сейчас удается вернуть в строй, к активной социальной жизни пациентов в очень сложных случаях, о чем ранее даже представить себе было невозможно», – рассказал он.
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