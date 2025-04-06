«Сделаем всё, чтобы поддержать»: актанашцы плетут сети и режут лапшу для военных

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители села Кирово Актанышского района РТ продолжают славные традиции поддержки земляков, участвующих в специальной военной операции. В стенах сельского Дома культуры кипит работа: одни мастерицы плетут маскировочные сети, другие нарезают домашнюю лапшу для отправки на передовую.

На днях более двадцати женщин собрались на субботник по нарезке лапши. Из 100 яиц и принесенной сельчанами муки они приготовили партию гостинцев для бойцов. «Молодцы, вы все труженицы!» – подбадривала участниц Резеда Маннанова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сельчанами уже собрано 6 ящиков с лапшой, и в ближайшее время планируется отправить новую партию. Те, кто не может участвовать лично, помогают продуктами или денежными средствами.

В другом углу клуба кипит не менее важная работа – плетение маскировочных сетей. Рамзия Ялалова, несмотря на возраст, старательно режет ленты, которые другие женщины привязывают к специальным рамкам. Каждый узелок – это вклад в безопасность наших бойцов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Кировчане с гордостью говорят о шести своих земляках, которые сейчас защищают интересы страны. Их семьи получают всестороннюю поддержку от односельчан – и словом, и делом.

«Участие в таких субботниках – наш долг, – говорят жители. – Пока наши односельчане на передовой, мы сделаем всё, чтобы поддержать их».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.