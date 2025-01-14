«Счастье, когда вся семья в сборе»: боец из Челнов приехал на выписку третьего ребенка

Боец с позывным Профессор из Набережных Челнов стал многодетным папой. Накануне в Автограде состоялась выписка жены военнослужащего и их третьего ребенка. На семейном празднике смог побывать и папа.

Малыша назвали Аязом. У него есть старшие брат и сестра — Артур и Афина. Как признается военнослужащий, он всегда мечтал о большой и дружной семье.

«У моей мамы большая семья была, и я тоже хотел большую семью. Счастье, душевный покой, когда вся семья в сборе. Тепло на душе», — рассказал о своих чувствах боец.

До призыва военнослужащий работал таксистом. Как только повестка пришла, сразу отправился в военкомат. Как говорит мужчина, Родина позвала, значит надо идти. Родители поддержали решение сына.

«Он сразу мне сказал: „Папа, я сидеть дома не буду, призовут — я пойду!“. Повестка пришла, его призвали. ЕгоМы его провожали. Его в тот день вернули и сказали, что он остается до следующего раза. Но через сутки что-то поменялось, его забрали. Практически в последний вагон он заскочил», — рассказал папа военнослужащего Ирек.

Мама бойца Фирдаус говорит, что сын очень добрый, но у него есть стержень, характер.

«Мы не уговаривали остаться, сказали: „Решай сам!“ И он пошел, оформился и поехал сразу, без лишних проблем», — поделилась мама бойца.

На передовой мужчина с 2022 года. Сейчас военнослужащий находится в отпуске, поэтому смог разделить счастливый момент с семьей.

«Очень ждали. Каждый день мы его ждем, и дети тоже. Сегодня вообще волнительно было, конечно, когда сказали, что мэр города еще приедет поздравлять», — поделилась жена военнослужащего Юлия.

Мэр Наиль Магдеев пришел не с пустыми руками. Он вручил 100 тысяч рублей родителям от города и комплект для новорожденного от Раиса Республики Татарстан.

«Вы заметили? Папа сегодня с оружием в руках защищает интересы государства. Безусловно, он и его коллеги обеспечат долгожданную победу. И сына называли именем Аяз, что означает победа», — отметил градоначальник.

В успешном завершении спецоперации никто из них не сомневается. А сейчас молодые родители планируют больше проводить времени вместе, наслаждаться каждым моментом, пока военнослужащий в отпуске.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.