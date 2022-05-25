Сбежавший от казанских журналистов тренер «Рубина» Слуцкий даст интервью Василию Уткину

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий даст интервью российскому блогеру Василию Уткину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист.

Сообщается, что интервью пройдет в прямом эфире на ютуб-канале Василия завтра, 26 мая, в 18:30 по московскому времени.

«Завтра на моем ютубе в прямом эфире интервью с Леонидом Слуцким. Эфир продлится столько, сколько нужно», – заявил Уткин.

Стоит отметить, что после поражения в заключительном 30-м туре от «Уфы» наставник казанцев отказался комментировать вылет «Рубина» в ФНЛ журналистам в конференц-зале и сбежал с послематчевой пресс-конференции. Не появился Слуцкий и на пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2021/22.

Напомним, по итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором рассказала, что ждет «Рубин» после вылета в ФНЛ.