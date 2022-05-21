Слуцкий отказался комментировать вылет «Рубина» в ФНЛ и сбежал с пресс-конференции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать вылет казанского клуба в ФНЛ после домашнего поражения казанцев «Уфе» со счетом 1:2 на поле стадиона «Ак Барс Арены» в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги.

«Хочу сказать спасибо болельщикам, если бы не они, не было такой концовки и не было бы реального шанса все изменить. Спасибо, что пришли и поддерживали команду до последней секунды. Надеюсь, вы, журналисты, не будете меня сегодня мучать вопросами», – заявил Слуцкий и покинул конференц-зал.

Напомним, «Рубин» впервые в своей истории покинул высший футбольный дивзион страны и вылетел в ФНЛ.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.