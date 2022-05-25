Потолок зарплат, лимит на легионеров и отсутствие Fan ID: что будет ждать «Рубин» в ФНЛ?

После заседания исполкома РФС вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу стал свершившимся фактом. Сейчас самое время подготовиться к сезону не только команде, но и болельщикам, учитывая, что до старта осталось чуть более месяца. Спортивная редакция «Татар-информа» раскрывает все тонкости игры в ФНЛ - «лучшей лиге мира».

После заседания Исполкома вылет «Рубина» в ФНЛ стал фактом свершившимся. Так что сейчас самое время подготовиться к сезону не только команде, но и болельщикам

Фото: rubin-kazan.ru

Ранний старт сезона и обширная география команд

Многие привыкли к тому, что футбольный сезон в Казани всегда начинался во второй половине лета параллельно со стартом Премьер-лиги. Зачастую первый тур чемпионата выпадал либо на начало августа, либо на середину-конец июля в зависимости от наличия крупных международных турниров в этом сезоне. Например, сезон 2021/22 брал старт 27 июля, сезон 2020/21 – 8 августа, 2019/20 – 12 июля, 2018/19 – 28 июля. Ориентировочно сезон 2022/23 стартует 23 июля. Но это касаемо РПЛ.

Чемпионат ФНЛ же, в свою очередь, всегда начинался на неделю-две раньше. Пока что официального календаря от организаторов турнира, само собой, нет, поскольку еще до конца неизвестен даже состав участников на будущий сезон. Но предположительно, сезон для «Рубина» начнется 9-10 июля. Соответственно, до старта осталось всего полтора месяца.

Предположительно сезон для «Рубина» начнется 9-10 июля. Соответственно, до старта осталось всего полтора месяца Фото: 1fnl.ru

Что касается состава участников, то вместо привычных 10-11 городов казанской команде и болельщикам придется изрядно попутешествовать. Учитывая, что «Велес», «Родину» и «Долгопрудный» можно считать Москвой, то география составит 17 городов от Калининграда до как минимум Красноярска, а возможно, и до Хабаровска.

Все же дать полный состав участников на следующий сезон пока нельзя, поскольку на положение дел влияет решение о расформировании «Спартака-2», а также проблемы с получением лицензий РФС у тульского «Арсенала», «Томи» и все того же «Долгопрудного». Согласно регламенту, если кто-то из сохранивших прописку ФНЛ не сможет продолжать соревнования, то право остаться получит кто-то из вылетающих. А это «Текстильщик» (Иваново), «Металлург» (Липецк), «Ротор» (Волгоград) и «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Если говорить о новичках, то уже гарантированно в ФНЛ сыграют «Шинник» (Ярославль), «Родина» (Москва) и «Динамо» (Махачкала). Последнюю, четвертую путевку между собой разыграют «Тюмень», «Челябинск» и «Волга» (Ульяновск).

Состав участников ФНЛ 2022/2023

«Оренбург»/«Уфа» «СКА-Хабаровск»/«Химки» «Рубин» «Енисей» «Алания» «Нефтехимик» «Акрон» «Балтика» «Краснодар-2» «Кубань» «Велес» «Волгарь» «КАМАЗ» «Ротор» «Текстильщик» «Шинник» «Родина» «Динамо» Махачкала

Однако все еще не исключено, что в следующем сезоне ФНЛ примут участие 18 или даже 19, а не 20 команд, как мы привыкли.

Минимум шесть татарстанских дерби за сезон

Мы уже отметили, что одним из тех, кто получит право сыграть в следующем сезоне, является «КАМАЗ», который по итогам минувшего сезона занял 17-е место и попал в зону вылета (из ФНЛ вылетают четыре команды). К слову, челнинский клуб необходимую лицензию ФНЛ-1 уже получил.

Так что с большой долей вероятности в следующем сезоне первой лиги мы сможем лицезреть сразу три клуба из Татарстана («Рубин», «Нефтехимик», «КАМАЗ») и, соответственно, минимум шесть татарстанских дерби. Долгое время в ФНЛ выступал один лишь «Нефтехимик», но год назад к нижнекамцам присоединился «КАМАЗ». Теперь и «Рубин».

В следующем сезоне первой лиги мы сможем лицезреть сразу три клуба из Татарстана («Рубин», «Нефтехимик», «КАМАЗ») и, соответственно, минимум шесть татарстанских дерби Фото: fckamaz.ru

Если противостояние между Набережными Челнами и Нижнекамском носит принципиальный характер по определению, а «Рубин» и «Нефтехимик» в свою очередь связывают дружеские и партнерские отношения, то лишний раз напоминать про принципиальность противостояния между «Рубином» и «КАМАЗом» даже не стоит. Еще в девяностые, во времена, когда «Рубин» еще даже не возглавлял Курбан Бердыев, Казань и Набережные Челны боролись за звание главной команды республики, а фанаты двух команд нередко обменивались любезностями. А в 1999 году дошло даже до бомбардировки камнями автобуса с фанатами «Рубина» болельщиками «КАМАЗа».

При этом помимо татарстанских дерби казанские фанаты еще имеют возможность получить волжское дерби с ульяновской «Волгой» и даже татаро-башкирское дерби с «Уфой», если башкирский клуб не сможет обыграть в стыковых матчах «Оренбург». Не забываем также про матчи с легендарными тяжеловесами 90-х «Аланией», «Ротором», а также с заметными игроками высшего дивизиона, потерявшими былое величие, – «Кубанью» и «Шинником». Что ни матч, то праздник.

Лимит на легионеров и фиктивный потолок зарплат

Еще одно отличие ФНЛ от РПЛ – это технический и финансовый регламенты лиги. Слишком сильно заострять на этом внимание не стоит, но кое-что отметить необходимо.

Во-первых, это, конечно же, лимит на легионеров. В то время как в РПЛ уже со следующего сезона вводится «13+12», то в ФНЛ с этим все порядком скуднее – всего 4 легионера в заявке без ограничения их количества на поле. Но непонятно, насколько они вообще клубам ФНЛ нужны. В прошлом сезоне половина команд и вовсе не имели в составе ни одного легионера, в том числе и вышедшие напрямую в Премьер-лигу «Торпедо» и «Факел».

Учитывая слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова на пресс-конференции, думается, что сильно переживать по поводу того, как клубу уложиться в лимит, не придется Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но учитывая слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова на недавней пресс-конференции, думается, что сильно переживать по поводу того, как клубу уложиться в лимит, не придется. Велика вероятность, что команду покинут Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор, а уж говорить о возвращении остальных в таком случае даже не приходится.

Второе отличие ФНЛ от РПЛ – это потолок зарплат. Если в Премьер-лиге его попросту нет, то в первом дивизионе он составляет 300 тыс. рублей в месяц на взрослого футболиста и 200 тыс. рублей в месяц на молодого игрока, родившегося после 2000 года. Но не все так просто. Потолок действует в ФНЛ вот уже девятый сезон, начиная с 2014 года, но по факту является ничем иным, как фикцией, о чем прямо заявляют все, кому не лень.

Более того, сама лига предусматривает возможности его легального обхода. Так, с учетом бонусов максимальный доход игрока может достигать 10 млн рублей в год (833 тыс. в месяц), а для молодого футболиста – до 6,5 млн в год (541 тыс. в месяц). То есть имеющийся потолок можно смело умножать в 2-3 раза.

Если сравнивать это с тем, какие зарплаты действовали в «Рубине» в прошлом сезоне, то, конечно, даже с учетом максимальных бонусов большинство игроков клуба в потолок ФНЛ бы не влезло. Например, по имеющейся информации, Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом получали в Казани 16,8 млн рублей в год, Филип Уремович – 14,4, Георгий Зотов – 13,2, а самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» Илья Самошников – 20,4 млн рублей в год.

Самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» Илья Самошников получал 20,4 млн рублей в год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но есть еще одно «но». Под потолком не учитываются контракты, которые заключены до перехода в ФНЛ. Так, например, в сезоне 2016/17 получилось так, что динамовец Павел Погребняк с зарплатой порядка двух миллионов евро в год играл в ФНЛ.

Существуют также так называемые бонусы в «конвертах», за которыми в лиге никто особо не следит. Как думаете, сколько финансовых правонарушений было выявлено в ФНЛ с 2014 года? Ни одного.

Отсутствие Fan ID в ФНЛ

Еще один насущный вопрос в нынешних реалиях – будет ли работать в ФНЛ система Fan ID? Опять-таки, официально об это еще ничего неизвестно, но с огромной долей вероятности в «лучшей лиге мира» системы паспорта болельщика не будет. Об этом еще на пресс-конференции в понедельник заявлял Сайманов.

«Для проведения игр ФНЛ это не обсуждалось. И у нас таких требований не будет. Но есть требования от МВД РФ», – сказал гендиректор «Рубина».

C огромной долей вероятности в «лучшей лиге мира» системы паспорта болельщика не будет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но по поводу Fan ID есть еще один момент. Около месяца назад «Татар-информ» сообщал о том, что «Ак Барс Арена» попала в список шести российских стадионов, на которых со следующего сезона экспериментально будет внедрена система безопасности. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что «Рубин» вдруг окажется в ФНЛ. Что будет теперь?

Все на той же пресс-конференции представители фанатов «Рубина» выразили мысль, что все в руках клуба. И если казанцы не хотят подвергаться экспериментам с Fan ID, то клуб вполне может переехать на Центральный стадион или на базу в Соцгород, где подобную систему невозможно установить в принципе.

В ответ Сайманов заявил, что если Fan ID не будет в ФНЛ, то его точно не будет в Казани даже на «Ак Барс Арене». Думается, что конкретика по этому вопросу появится очень скоро.

Болельщики получат бесплатные показы, клуб потеряет сотни миллионов

Кроме того, со следующего сезона ФНЛ переезжает на «Матч ТВ». На федеральном телеканале запланирован показ 10 матчей в сезоне, а на телеканале «Матч Премьер» – 38 матчей (1 матч на тур). Все остальные игры будут бесплатно показаны на официальном сайте телеканала.

С одной стороны, это благоприятно скажется на болельщиках, которые комфортно и без особых проблем смогут следить за гостевыми играми команды. С другой стороны, сам клуб потеряет потенциально огромные деньги на новом телеконтракте все того же «Матч ТВ» с Российской Премьер-Лигой.

Со следующего сезона ФНЛ переезжает на «Матч ТВ». На федеральном телеканале запланирован показ 10 матчей в сезоне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, к слову, средний доход клубов РПЛ за ТВ-права со следующего сезона вырастет со 100 до 400-500 млн рублей. Для сравнения: вся только ФНЛ за телеправа получала от прежнего вещателя «Яндекса» 115 млн рублей (5,75 млн рублей на клуб). Вряд ли при «Матч ТВ» эта цифра в ФНЛ будет сильно больше.

В этом плане «Рубин» вылетел из РПЛ настолько не вовремя, насколько это возможно. Только в следующем сезоне клуб потенциально недополучит от лиги сумму, сравнимую с годовыми бюджетами «Нефтехимика» и «КАМАЗа» вместе взятых.

Успешный год в ФНЛ будет для «Рубина» полезнее «серого» сезона в РПЛ

Но все же если мыслить глобально, то один сезон в ФНЛ казанскому футболу точно не помешает. В «Рубине» давно назревала перезагрузка, очистка и переосмысление отношения ко всему, начиная от болельщиков и заканчивая Академией.

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что успешный год в ФНЛ с последующим выходом в Премьер-лигу будет для клуба и болельщиков во много раз полезнее, чем очередной серый сезон в РПЛ.