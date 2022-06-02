Саудовская Аравия увеличит добычу нефти при ее снижении в России

Саудовская Аравия при снижении добычи нефти в России готова увеличить собственную добычу этого ископаемого топлива. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Саудовская Аравия осознает риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в ее интересах», — заявил один из источников издания.

На фоне частичного эмбарго на импорт нефти из России ее стоимость превысила 120 долларов за баррель. Кроме того, страны Запада высказывают опасения из-за недостаточности поставок.

Собеседник FT отметил, что власти королевства на сегодняшний день не видят настоящего дефицита нефти, но признают, что он возможен из-за увеличения спроса, в том числе в Китае. Саудовская Аравия долгое время отвергала призывы «Большой семерки» увеличить добычу нефти, однако теперь не отрицает такую возможность, но только при условии сокращении экспорта из России.

Увеличить мощности производства в королевстве планируют в сентябре, но могут перенести этот шаг на июль и август, если такое изменение одобрит ОПЕК+. Ранее стало известно, что некоторые страны — члены организации рассматривают возможную приостановку участия России в сделке по ограничению добычи нефти.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. В частности, США и Великобритания в числе других ограничительных мер запретили импорт российской нефти. Добыча нефти в РФ по итогам года может снизиться до 480–500 млн тонн.