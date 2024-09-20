Сапер из Елабуги снял минный шлагбаум, чтобы пойти в наступление на СВО

Марат Шайхутдинов — военнослужащий из Елабуги служит в 1232-м мотострелковом полку 15-й гвардейской бригады. В зоне СВО проявил себя как профессионал своего дела.

9 августа 2024 года инженерно-саперная группа, в состав которой входил рядовой Шайхутдинов, получила боевую задачу по снятию минных заграждений вблизи населенного пункта Желанное для того, чтобы мотострелковые подразделения смогли пойти в наступление.

При движении Марат Шайхутдинов обнаружил хорошо замаскированное самодельное взрывное устройство и предупредил сослуживцев об опасности. Обследовав местность, Марат уничтожил устройство на месте.

После ликвидации группа продолжила выполнение боевой задачи. Дойдя до места назначения, группа саперов подверглась нападению дронов «камикадзе».

Переждав опасность в укрытии, убедившись, что в небе нет БПЛА, группа приступила к выполнению боевой задачи. После того как минный шлагбаум был снят и боевая задача выполнена, группа саперов вернулась на временный пункт базирования роты в Коксохимическом заводе.

Благодаря умелым действиям рядового Марата Шайхутдинова боевая задача была выполнена в указанные сроки без потерь среди личного состава и техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».