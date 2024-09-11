Сапер из Челнов установил мины, несмотря на противодействие дрона

Сержант Алексей Ефремов родом из Набережных Челнов. Он был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сейчас служит в 1232-м мотострелковом полку.

Пятого августа этого года инженерно-саперная группа под командованием сержанта Ефремова получила боевую задачу по возведению минно-взрывных заграждений вблизи населенного пункта Волчье. Группа саперов, получив инструктаж, выдвинулась к месту выполнения задачи. Перед этим они изучили местность на карте и получили координаты.

В какой-то момент группа саперов заметила FPV-дрон. Алексей Ефремов незамедлительно среагировал и быстро нашел укрытие, отведя туда всю группу. Когда опасность миновала, группа саперов продолжила движение.

Добравшись до места, Ефремов понял, что место выкладки мин хорошо просматривается с позиций противника, и решил дождаться темного времени суток. Уже ночью саперы последовали за Ефремовым и незаметно выложили ряд мин. Оставшись незамеченными, военнослужащие вернулись к месту временного базирования инженерно-саперной роты.

Благодаря действиям сержанта Алексея Ефремова боевая задача была успешно выполнена: вражеская техника не смогла прорваться на территории, занимаемые подразделениями полка №1232. Личный состав группы без потерь вернулась на свои позиции, рассказали в полку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги очистил эвакуационную тропу под минометным обстрелом противника.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про героев, которые живут рядом.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.