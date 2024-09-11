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СВО 11 сентября 2024 12:14

Сапер из Челнов установил мины, несмотря на противодействие дрона

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Сапер из Челнов установил мины, несмотря на противодействие дрона

Сержант Алексей Ефремов родом из Набережных Челнов. Он был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сейчас служит в 1232-м мотострелковом полку.

Пятого августа этого года инженерно-саперная группа под командованием сержанта Ефремова получила боевую задачу по возведению минно-взрывных заграждений вблизи населенного пункта Волчье. Группа саперов, получив инструктаж, выдвинулась к месту выполнения задачи. Перед этим они изучили местность на карте и получили координаты.

В какой-то момент группа саперов заметила FPV-дрон. Алексей Ефремов незамедлительно среагировал и быстро нашел укрытие, отведя туда всю группу. Когда опасность миновала, группа саперов продолжила движение.

Добравшись до места, Ефремов понял, что место выкладки мин хорошо просматривается с позиций противника, и решил дождаться темного времени суток. Уже ночью саперы последовали за Ефремовым и незаметно выложили ряд мин. Оставшись незамеченными, военнослужащие вернулись к месту временного базирования инженерно-саперной роты.

Благодаря действиям сержанта Алексея Ефремова боевая задача была успешно выполнена: вражеская техника не смогла прорваться на территории, занимаемые подразделениями полка №1232. Личный состав группы без потерь вернулась на свои позиции, рассказали в полку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги очистил эвакуационную тропу под минометным обстрелом противника.

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