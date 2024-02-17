Шанс прокачать себя и встретить друзей: активисты из РТ рассказали о поездке в Москву

Поездка на выставку-форум «Россия» стала для татарстанских активистов возможностью встретиться с друзьями, ощутить себя участниками крупного проекта. Своими впечатлениями они поделились с «Татар-информом».

«Ранее принимала активное участие в организации студенческих мероприятий. Знаете, всегда хотела побывать в роли участника какого-либо проекта, успела соскучиться по этому ощущению. И вот я подаю заявку на поездку в Москву, совершенно не ожидая, что попаду на проект. Выставку увидела и прочувствовала, обрела новые знакомства, и уезжаю домой воодушевленной. Спасибо Татарстану за такие возможности!» — призналась студентка магистратуры КФУ Элина Фарахова.

Напомним, что сегодня 500 молодых людей из республики смогли оценить масштабную выставку о достижениях страны и регионов, открытую на ВДНХ. Поездка была организована в рамках проекта Минмолодежи республики «Яшь Юлдаш — Молодой попутчик». Благодаря этому в столицу отправились активисты и лидеры общественного мнения из районов и городов региона, участники проекта «Молодые герои Татарстана», представители молодежных организаций, волонтеры, блогеры и другие инициативные молодые люди.

«Подала заявку на форум, потому что это крутая возможность прокачать себя, встретиться с друзьями из других регионов России и, конечно же, отпраздновать День российских студенческих отрядов. Очень понравились интерактивные зоны в павильонах и спикеры!» — рассказала о своих впечатлениях после посещения выставки командир Штаба студенческих отрядов КазГИК Александра Семакина.

Не оставили молодые люди без внимания и стенд Татарстана.

«Я решил поехать в Москву на выставку ВДНХ для того, чтобы посмотреть на выставку „Россия“, чтобы посмотреть инсталляцию Республики Татарстан, — отметил активист Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов. — Я определенно остался очень доволен, это выглядит очень инновационно. Я бы определенно приехал сюда вновь».

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.