Пятьсот активистов из Татарстана посетят выставку-форум «Россия»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Сегодня, 17 февраля, 500 молодых активистов из Татарстана посетят в Москве выставку-форум «Россия». Поездка организована в рамках проекта Минмолодежи республики «Яшь Юлдаш — Молодой попутчик», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В поездку в столицу страны отправились активисты и лидеры общественного мнения из районов и городов региона, участники проекта «Молодые герои Татарстана», представители молодежных организаций, волонтеры, блогеры и другие инициативные молодые люди.

В пути для делегатов были организованы различные активности. Перед входом на выставку они устроили импровизированный флешмоб. На самой выставке-форуме они посетят Галерею достижения России, Дом молодежи и ряд экспозиций.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.