Выставка-форум «Россия» продлена, сообщил гендиректор общества «Знание» Древаль

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Международную выставку-форум «Россия» продлили до 8 июля 2024 года, сообщил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль. Напомним, место проведения мероприятия – Москва, ВДНХ.

По словам спикера, проект действительно получился, поэтому «жаль было бы терять лето», когда в это время люди могли бы «прогуляться по ВДНХ». Он добавил, что не все еще детально проработано, так как выставку решили продлить совсем недавно. Отметим, что инициатор продления – Президент РФ Владимир Путин.

«Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами», - цитирует Древаля РИА «Новости».

Напомним, выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Ее участники – 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на мероприятии представили 131 экспозицию. В начале 2024-го Путин предложил продлить работу выставки на лето.