Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия»

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации вместе с Правительством страны и властями регионов подготовить предложения по созданию в Москве национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.

«<…> представить предложения о создании в г. Москве <…> Национального центра „Россия“ с филиалами в субъектах <…> в целях сохранения наследия Международной выставки-форума „Россия“ и демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики», — сказано в перечне поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований 16 января этого года, опубликованном на сайте Кремля.

Сделать это необходимо до 1 мая. К этому же сроку Правительству и Администрации Президента поручено обеспечить продление до 8 июля этого года включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия». Последняя уже продлена, о чем сообщал «Татар-информ».

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция.