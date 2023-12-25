«Самый сильный кандидат»: в Казани продолжается сбор подписей в поддержку Путина

В Казани продолжается сбор подписей за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента РФ. Сегодня пункт в поддержку выдвижения нынешнего российского лидера на следующий срок заработал в торговом центре «Тандем».

Волонтеры регионального избирательного штаба Путина установили стойку на первом этаже — в самом проходном месте торгового центра. Внимание посетителей сразу же привлекал небольшой синий столик с бело-сине-красной надписью «Россия — Путин — 2024». Несмотря на будний день, многие казанцы останавливались, чтобы выразить поддержку и оставить подпись.

Одним из первых, поставивших подпись в поддержку Владимира Путина, стал директор Казанского порохового завода Александр Лившиц.

«Я как гражданин России, проживший уже 53 года, вижу прогресс и развитие страны. Есть с чем сравнивать. Были у нас и тяжелые 90-е. И, не побоюсь этих слов, наверное, это единственный глава государства, который сегодня может выступать гарантом развития нашей страны и благополучия ее жителей. Другой альтернативы, как поддержать действующего лидера, у нас нет», — поделился своим пониманием политической ситуации Александр Лившиц.

За полчаса работы пункта более 25 жителей Казани оставили подписи в поддержку Путина. Среди них было достаточно много представителей молодежи. В частности, выразить доверие политику пришел рабочий Казанского авиазавода Наиль Ракипов. По его мнению, Путин смог полностью выстроить систему социальной поддержки для молодых семей.

«Владимир Владимирович сделал так, что инженерные профессии стали более популярны в нашей стране среди молодёжи. Хочется, чтобы и дальше в нашей стране поддерживали молодежь, поэтому я в любом случае отдаю свой голос за Путина. К тому же он самый сильный кандидат, который отстаивает права всех граждан и страны в целом», — заявил он.

Граждане разных возрастов рассказали, что вдохновляет их в работе Президента России. В частности, они упомянули заслуги Путина в укреплении страны и улучшении ее экономического положения.

«Я пришла выразить поддержку нашему Президенту и считаю, что он как никогда сейчас нуждается в поддержке народа. У такой великой державы должна быть крепкая опора, и это Владимир Путин. Я сама предприниматель, а благодаря Президенту в наше время очень многое делается для поддержки малого и среднего бизнеса», — заметила в свою очередь депутат Казанской городской Думы Мадина Сабиржан.

Пенсионерка Валентина Васильева, которая шла за новогодними покупками для внуков, тоже не смогла пройти мимо стойки. Она уверена, что действующий Президент способен сохранять стабильность в стране, несмотря на негативные явления во всем мире.

«Я его очень люблю. И доверяю (а самое главное — верю) Путину. С ним наша страна будет двигаться только вперед. У меня вся семья только за него. У нас ведь жизнь с ним очень хорошая, мы привыкли к нему. Самое главное — желаем ему здоровья и сил на работу», — сказала пенсионерка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.