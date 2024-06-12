Самые масштабные и звездные в истории: что надо знать в день церемонии открытия Игр БРИКС

Если на пробных Играх БРИКС в Индии в 2016 году был представлен всего один вид спорта, то в Казани атлеты будут мериться силами уже в 27 видах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Динамика развития Игр БРИКС к 2024 году поражает!

За свою восьмилетнюю историю пятые по счету Игры стран БРИКС добились впечатляющего прогресса. Если на пробных соревнованиях в Индии в 2016 году был представлен всего один вид спорта (юношеский футбол), то нынче в Казани атлеты будут мериться силами уже в 27 видах: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, бокс, борьба на поясах, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, конный спорт, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, шахматы, художественная гимнастика.

По традиции страна, организующая Игры БРИКС, старается разнообразить спортивную программу своими национальными видами спорта. К примеру, Китай в 2017 году помимо волейбола и баскетбола предложил участникам посоревноваться еще и в ушу-таолу (разновидность боевого искусства).

По традиции страна, организующая Игры БРИКС, старается разнообразить программу своими национальными видами спорта. У нас им стал корэш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани организаторы Игр также подготовили для иностранных спортсменов кое-что интересное. Помимо таких неолимпийских видов, как акробатический рок-н-ролл, футбольное и баскетбольное двоеборья и борьба на поясах, в списке видов спорта присутствует и татарская борьба корэш. Для тех, кто не в курсе, он представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс соперника. Без корэша в Татарстане, да и в целом по России, не обходится практически ни один Сабантуй. Для татарского народа это настоящее национальное достояние, с которым на Играх БРИКС познакомятся участники и зрители из других стран.

Спортсменов из более чем 90 стран разместит у себя студенческий кампус Деревни Универсиады

Как уже было отмечено, на Игры БРИКС ожидается приезд 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Гостей примет студенческий кампус Деревни Универсиады.

Гостей примет студенческий кампус Деревни Универсиады Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этот жилой микрорайон уже давно стал временным пристанищем для иностранных спортсменов. Достаточно вспомнить, сколько хвалебных отзывов оставляли о нем участники Универсиады (2013 год), чемпионата мира по водным видам спорта (2015) и чемпионата мира рабочих профессий WorldSkills (2019).

К 11 июня в Казань прибыло большинство спортивных делегаций из заявленных стран-участниц. Корреспондент «Татар-информа» оказался свидетелем приезда сборной Венесуэлы, которая, к слову, прилетела в столицу Татарстана одной из первых – 9 июня. Спортсменов из Южной Америки в Казани встретили колоритно: с татарскими песнями, танцами и, конечно, чак-чаком.

Венесуэльская делегация отметила, что выступление на Играх БРИКС – большая честь для любого спортсмена Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Венесуэльская делегация столь радушный прием оценила очень высоко, отметив, что выступление на Играх БРИКС – большая честь для любого спортсмена.

«Мы очень рады выступать здесь, приехали с большой любовью в сердце, очень горды представлять свою страну на Играх БРИКС. Мы возлагаем огромные надежды на карате и футбол. Такие турниры позволяют установить дружеские отношения между многими странами. Уверен, многие спортсмены, которые выступят здесь, станут известными на весь мир», — поделился с «Татар-информом» глава венесуэльской делегации Пабло Юстис.

Пабло Юстис: «Мы очень рады выступать здесь, приехали с большой любовью в сердце» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Встречавший венесуэльцев министр спорта Татарстан Владимир Леонов отметил, что предстоящие соревнования станут большим праздником для всех приезжих спортсменов. По словам чиновника, благодаря высокому уровню организации Игр Казань в очередной раз подтвердила звание спортивной столицы России.

«Для нас Игры БРИКС уже начались, мы встречаем делегации. Команда Венесуэлы приехала большой организованной группой. Мы очень любим наших гостей, всегда готовы дарить всем наше радушие и гостеприимство. Это большой праздник для всех ребят. <...> Мы ждем порядка 5 тысяч участников из более чем 90 стран по 27 видам спорта, 25 из которых пройдут в Казани», – сказал Леонов.

Прославленные послы Игр БРИКС и специальный мерч

Первый соревновательный день Игр БРИКС начнется 13 июня. Первые медали будут разыграны в пяти видах спорта: самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу.

Послами Игр БРИКС стали олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Незадолго до начала церемонии открытия соревнований Владимир Леонов вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым представили послов Игр БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме. Ими стали олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова и олимпийский чемпион по боксу, вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин.

В своем приветственном слове Загитова заявила, что хотела бы увидеть на будущих Играх БРИКС соревнования по ее виду спорта.

«Мне очень приятно быть послом Игр стран БРИКС. Надеюсь, в будущем появится зимний формат этого турнира, где среди дисциплин будет и фигурное катание. Уверена, что это повысит популярность нашего вида спорта в Африке и Южной Америке», – подчеркнула фигуристка.

Поветкин отметил в свою очередь, что Игры БРИКС – «отличная возможность для российских спортсменов показать себя на мировом уровне».

Даниел Маринов: «Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игры БРИКС 2024 года обещают стать одним из грандиозных спортивный событий в России за последнее время. Об этом свидетельствует приезд множества именитых российских спортсменов: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Даниел Маринов, Ангелина Мельникова (все – спортивная гимнастика), Софья Великая, Марта Мартьянова (обе – фехтование), Евгений Кузнецов (прыжки в воду), Полина Кудерметова (теннис), Сергей Шубенков (легкая атлетика).

«Я нахожусь в предвкушении этих соревнований. Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России. Мне хочется как можно скорее погрузиться в атмосферу международных стартов», – сказал в интервью «ТИ-Спорт» Даниел Маринов.

Никита Нагорный: «Игры БРИКС для нас — самая главная мотивация тренироваться и основная причина продолжать свою карьеру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Единственное, что меня заставляет сейчас идти тренироваться в зал, — это международные соревнования, которые организуются у нас в стране. Игры БРИКС для нас — самая главная мотивация тренироваться и основная причина продолжать свою карьеру», – сказал во время выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге Никита Нагорный.

На Играх БРИКС зрители смогут не только понаблюдать за выступлениями любимых спортсменов, но и приобрести специальный мерч, произведенный к соревнованиям. Купить его можно будет во Дворце единоборств «Ак Барс» и на Центральном стадионе при наличии билета, который можно приобрести на официальном сайте Игр БРИКС. В продаже будут футболки, свитшоты, панамы, шоперы разных цветов. Разумеется, приобрести можно будет и плюшевого Бриксика – талисман Игр.

Начало церемонии открытия Игр БРИКС – в 19:30 по московскому времени. Читайте завтра утром в «Татар-информе» большой репортаж с этого события.