Мельникова, Нагорный, Шубенков и другие: кто еще из звезд будет на Играх БРИКС в Казани

Главным фаворитом Игр БРИКС справедливо называют олимпийского чемпиона 2021 года Никиту Нагорного Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Элита российской гимнастики прибудет в Казань

Целая россыпь звезд отечественной гимнастики будет представлять сборную России на предстоящих Играх БРИКС. Главным фаворитом соревнований справедливо называют олимпийского чемпиона 2021 года – Никиту Нагорного, который к этому часу является чуть ли не самым медийным спортсменом в стране.

Для Нагорного визит в Казань в этом году будет далеко не первым. На недавних «Играх будущего» спортсмен присутствовал в новом для себя статусе президента Всероссийской Федерации фиджитал-спорта. В феврале Нагорный присутствовал в столице Татарстана на протяжении почти всего цикла соревнований, внимательно контролируя процесс проходящих «Игр будущего».

Как утверждает сам олимпийский чемпион, к любому соревнованию он подходит с большой ответственностью и энтузиазмом. Активная светская жизнь Нагорного не вредит его спортивным регалиям. На минувшем чемпионате России по спортивной гимнастике в активе атлета было три золотых и две серебряных медали. На Играх БРИКС поклонники Нагорного ждут от спортсмена не менее эффектного выступления.

Главными оппонентами Никиты Нагорного в спортивной гимнастике будут, безусловно, Даниел Маринов и Артур Далалоян.

Первый – 19-летний абсолютный чемпион России. Несмотря на отсутствие международного опыта, имя Даниела Маринова хорошо известно за пределами страны. Молодой атлет стремительно ворвался в спортивную гимнастику и составил блестящую конкуренцию именитым конкурентам. В очных противостояниях татарстанец уже обыгрывал как Нагорного, так и Далалояна. Игры БРИКС станут первыми соревнованиями для Маринова, где он будет сражаться с представителями других стран.

Даниел Маринов стремительно ворвался в спортивную гимнастику и составил блестящую конкуренцию именитым конкурентам Фото: minsport.tatarstan.ru

«Я нахожусь в предвкушении этих соревнований. Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России. Правда, до сих пор неизвестен состав и итоговое количество участников. Очень надеюсь, что приедет большинство заявившихся стран. Мне хочется как можно скорее погрузиться в атмосферу международных стартов», – сказал Даниел Маринов в интервью «ТИ-Спорту».

Говоря об Артуре Далалояне, стоит отметить, что он так же, как и Нагорный, является олимпийским чемпионом 2021 года в командном первенстве. Атлет широко известен в пределах России, будучи амбассадором ряда известных брендов и компаний страны. В этом сезоне Далалоян вместе со сборной Москвы становился чемпионом России в командном многоборье.

Богат выбор известных спортсменок и в фехтовании

Из всех видов соревнований на Играх БРИКС зрители с особенным удовольствием понаблюдают за фехтованием. Все дело в том, что среди российских участниц в этом виде спорта заявлена уроженка Казани – 25-летняя Марта Мартьянова.

Марта Мартьянова громко заявила о себе на летних Олимпийских играх в Токио Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рапиристка громко заявила о себе на летних Олимпийских играх в Токио. Напомним, в ходе финального поединка за золотые медали Мартьянова подвернула ногу. Заменить спортсменку было нельзя, поэтому Марта, превозмогая боль, продолжила соревнование и вышла в нем победителем.

Подняться к золотому пьедесталу самой чуть позже у Мартьяновой не получилось, только с помощью коляски. Исторический подвиг казанской спортсменки на Олимпиаде в Токио вспоминали в СМИ потом еще очень долго.

В 2024 году Марта Мартьянова стала лучшей рапиристкой России, став абсолютной чемпионкой в рамках первенства страны.

Главной конкуренткой татарстанской спортсменки будет сама Софья Великая. Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира значится на Играх БРИКС одним из послов соревнований. Вот уже более 10 лет Великая успешно выступает на российских и международных состязаниях, до сих пор являясь триумфатором к своим 39 годам.

Главной конкуренткой татарстанской спортсменки будет сама Софья Великая Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Кузнецов, Мельникова, Шубенков – все они тоже будут на Играх БРИКС

В эпоху отсутствия международных первенств многие спортсмены точно подмечают, насколько предстоящие Игры БРИКС будут значимыми в плане поднятия общего духа и настроения для российских участников. Широкая палитра видов спорта позволит увидеть болельщикам многих прославленных отечественных олимпийцев. Не отстают и эксперты.

«Игры БРИКС несут огромное значение. Здесь могут проявить себя наши талантливые выдающиеся спортсмены. Это очень важно для подъема морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня. Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что», – отметил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «ТИ-Спорту».

В дисциплине прыжков в воду заявлен серебряный призер Игр в Лондоне и Токио Евгений Кузнецов (справа) Фото: © «Татар-информ»

Тем временем в дисциплине прыжков в воду заявлен серебряный призер Игр в Лондоне (2012 год) и Токио (2021 год) – Евгений Кузнецов. Этого спортсмена можно по праву назвать легендой в своем амплуа. В последнее десятилетие Кузнецов является олицетворением победоносной российской сборной прыгунов в воду. В 34 года Евгений по-прежнему находится в потрясающей форме и готов покорять новые высоты в спорте.

Среди бегунов в составе сборной России неожиданно для многих оказался 33-летний Сергей Шубенков. Ветеран легкой атлетики тоже прибудет в Казань и постарается добыть первую международную награду с 2019 года. Последний раз Шубенкову удавалось подняться на пьедестал почета пять лет назад, на мировом первенстве в Катаре. Отметим, что Сергею принадлежит рекорд России в беге с барьерами на 110 метров.

Главной звездой среди женщин в спортивной гимнастике будет 23-летняя Ангелина Мельникова Фото: minsport.tatarstan.ru

Ожидается, что главной звездой среди женщин в спортивной гимнастике будет 23-летняя Ангелина Мельникова. Олимпийская чемпионка Игр в Токио в отсутствие международных состязаний времени даром не теряла. В родном Воронеже благодаря Мельниковой успешно функционирует ее школа художественной гимнастики. На Игры БРИКС гимнастка поедет, как она заявила, с большими ожиданиями и исключительно с желанием победить.