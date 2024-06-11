Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мельникова, Нагорный, Шубенков и другие: кто еще из звезд будет на Играх БРИКС в Казани
Уже завтра в Казани состоится церемония открытия Игр БРИКС 2024 года. Международные соревнования продлятся в столице Татарстана до 23 июня. Кто из звезд российского спорта примет участие в Играх БРИКС – в материале «ТИ-Спорт».
Элита российской гимнастики прибудет в Казань
Целая россыпь звезд отечественной гимнастики будет представлять сборную России на предстоящих Играх БРИКС. Главным фаворитом соревнований справедливо называют олимпийского чемпиона 2021 года – Никиту Нагорного, который к этому часу является чуть ли не самым медийным спортсменом в стране.
Для Нагорного визит в Казань в этом году будет далеко не первым. На недавних «Играх будущего» спортсмен присутствовал в новом для себя статусе президента Всероссийской Федерации фиджитал-спорта. В феврале Нагорный присутствовал в столице Татарстана на протяжении почти всего цикла соревнований, внимательно контролируя процесс проходящих «Игр будущего».
Как утверждает сам олимпийский чемпион, к любому соревнованию он подходит с большой ответственностью и энтузиазмом. Активная светская жизнь Нагорного не вредит его спортивным регалиям. На минувшем чемпионате России по спортивной гимнастике в активе атлета было три золотых и две серебряных медали. На Играх БРИКС поклонники Нагорного ждут от спортсмена не менее эффектного выступления.
Главными оппонентами Никиты Нагорного в спортивной гимнастике будут, безусловно, Даниел Маринов и Артур Далалоян.
Первый – 19-летний абсолютный чемпион России. Несмотря на отсутствие международного опыта, имя Даниела Маринова хорошо известно за пределами страны. Молодой атлет стремительно ворвался в спортивную гимнастику и составил блестящую конкуренцию именитым конкурентам. В очных противостояниях татарстанец уже обыгрывал как Нагорного, так и Далалояна. Игры БРИКС станут первыми соревнованиями для Маринова, где он будет сражаться с представителями других стран.
«Я нахожусь в предвкушении этих соревнований. Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России. Правда, до сих пор неизвестен состав и итоговое количество участников. Очень надеюсь, что приедет большинство заявившихся стран. Мне хочется как можно скорее погрузиться в атмосферу международных стартов», – сказал Даниел Маринов в интервью «ТИ-Спорту».
Говоря об Артуре Далалояне, стоит отметить, что он так же, как и Нагорный, является олимпийским чемпионом 2021 года в командном первенстве. Атлет широко известен в пределах России, будучи амбассадором ряда известных брендов и компаний страны. В этом сезоне Далалоян вместе со сборной Москвы становился чемпионом России в командном многоборье.
Богат выбор известных спортсменок и в фехтовании
Из всех видов соревнований на Играх БРИКС зрители с особенным удовольствием понаблюдают за фехтованием. Все дело в том, что среди российских участниц в этом виде спорта заявлена уроженка Казани – 25-летняя Марта Мартьянова.
Рапиристка громко заявила о себе на летних Олимпийских играх в Токио. Напомним, в ходе финального поединка за золотые медали Мартьянова подвернула ногу. Заменить спортсменку было нельзя, поэтому Марта, превозмогая боль, продолжила соревнование и вышла в нем победителем.
Подняться к золотому пьедесталу самой чуть позже у Мартьяновой не получилось, только с помощью коляски. Исторический подвиг казанской спортсменки на Олимпиаде в Токио вспоминали в СМИ потом еще очень долго.
В 2024 году Марта Мартьянова стала лучшей рапиристкой России, став абсолютной чемпионкой в рамках первенства страны.
Главной конкуренткой татарстанской спортсменки будет сама Софья Великая. Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира значится на Играх БРИКС одним из послов соревнований. Вот уже более 10 лет Великая успешно выступает на российских и международных состязаниях, до сих пор являясь триумфатором к своим 39 годам.
Кузнецов, Мельникова, Шубенков – все они тоже будут на Играх БРИКС
В эпоху отсутствия международных первенств многие спортсмены точно подмечают, насколько предстоящие Игры БРИКС будут значимыми в плане поднятия общего духа и настроения для российских участников. Широкая палитра видов спорта позволит увидеть болельщикам многих прославленных отечественных олимпийцев. Не отстают и эксперты.
«Игры БРИКС несут огромное значение. Здесь могут проявить себя наши талантливые выдающиеся спортсмены. Это очень важно для подъема морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня. Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что», – отметил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «ТИ-Спорту».
Тем временем в дисциплине прыжков в воду заявлен серебряный призер Игр в Лондоне (2012 год) и Токио (2021 год) – Евгений Кузнецов. Этого спортсмена можно по праву назвать легендой в своем амплуа. В последнее десятилетие Кузнецов является олицетворением победоносной российской сборной прыгунов в воду. В 34 года Евгений по-прежнему находится в потрясающей форме и готов покорять новые высоты в спорте.
Среди бегунов в составе сборной России неожиданно для многих оказался 33-летний Сергей Шубенков. Ветеран легкой атлетики тоже прибудет в Казань и постарается добыть первую международную награду с 2019 года. Последний раз Шубенкову удавалось подняться на пьедестал почета пять лет назад, на мировом первенстве в Катаре. Отметим, что Сергею принадлежит рекорд России в беге с барьерами на 110 метров.
Ожидается, что главной звездой среди женщин в спортивной гимнастике будет 23-летняя Ангелина Мельникова. Олимпийская чемпионка Игр в Токио в отсутствие международных состязаний времени даром не теряла. В родном Воронеже благодаря Мельниковой успешно функционирует ее школа художественной гимнастики. На Игры БРИКС гимнастка поедет, как она заявила, с большими ожиданиями и исключительно с желанием победить.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт